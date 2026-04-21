Valor da cenoura sobe e ponkan vai na contramão no atacado de MS

A cenoura liderou as altas de preços no mercado atacadista de Mato Grosso do Sul na 16ª semana do ano, enquanto a tangerina ponkan registrou a maior queda no período, segundo levantamento da Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul.

Os dados consideram o intervalo entre 13 e 18 de abril e mostram valorização em diversos produtos. A cenoura teve a maior alta, de 8,33%, refletindo a oferta limitada e problemas de qualidade nas lavouras, mesmo com estabilidade nos preços em polos produtores. O cenário de baixa disponibilidade mantém o mercado firme no curto prazo.

Outros itens também registraram aumento, como o abacate (6,67%), impulsionado pela redução da oferta após o período de safra, e a batata inglesa (5,88%), afetada por condições climáticas adversas nas regiões produtoras do Paraná. A goiaba vermelha (7,69%) e a melancia graúda (3,33%) completam a lista de produtos em alta, ambos influenciados pela menor disponibilidade no mercado.

Entre as quedas, a tangerina ponkan apresentou o maior recuo, de 14,29%, pressionada pelo avanço da safra e aumento da oferta, principalmente de São Paulo. O tomate saladetti também caiu no mesmo percentual, com maior entrada do produto no mercado, enquanto a alface crespa (-9,03%), o quiabo (-7,61%) e o mamão formosa (-6,67%) registraram redução devido ao aumento da produção e melhora nas condições climáticas.

De acordo com a Ceasa/MS, o comportamento dos preços reflete principalmente a dinâmica de oferta e demanda, além de fatores sazonais e climáticos. A tendência, no curto prazo, é de manutenção de oscilações, com produtos em início de safra pressionando os preços para baixo, enquanto itens com menor disponibilidade seguem em valorização.

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