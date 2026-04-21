Menu
Menu Busca terça, 21 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Cultura

Espetáculo inspirado em clássicos da literatura e das artes visuais estreia em Campo Grande

"Corpo Fantasma Protótipo A" mistura dança e experimentação para abordar escassez, deslocamento e sobrevivência

21 abril 2026 - 17h10Taynara Menezes

Um espetáculo que mistura dança, literatura e artes visuais começa a ganhar forma em Campo Grande. O projeto “Corpo Fantasma – Protótipo A” tem estreia prevista para o primeiro semestre deste ano e propõe uma investigação sobre o corpo em constante transformação.

Idealizado pelo artista sul-mato-grossense Halisson Nunes, o trabalho dialoga com referências marcantes da cultura brasileira e mundial, como Vidas Secas, a série Retirantes e o clássico Frankenstein. A proposta, no entanto, não é reproduzir essas obras, mas utilizar seus elementos como ponto de partida para experimentação cênica.

“Não buscamos traduzir essas referências, mas provocar o corpo a partir delas usando a dança como um campo de experimentação. O corpo tem sido a base para olharmos os excessos contidos nele e investigar essa secura deixando o que é realmente necessário nos movimentos”, explica o artista.

Com o título provisório “Corpo Sobre Penas”, o espetáculo aborda temas como escassez, deslocamento e sobrevivência. A direção artística e a trilha sonora são assinadas por Fernando Martins, e o processo criativo inclui um intercâmbio com artistas de São Paulo.

As apresentações devem ocorrer no Hotel Gaspar, espaço histórico da Capital. A entrada será gratuita, com arrecadação de alimentos e itens de higiene, que serão destinados por meio de parceria com a Central Única das Favelas.

O projeto é viabilizado por meio do Fundo Municipal de Investimento à Cultura e reforça a produção artística independente na cidade, ampliando o acesso do público a iniciativas culturais contemporâneas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Parques e praças se tornam opções acessíveis
Cultura
"Domingo" na terça? Parques e praças se tornam opção de lazer no feriado de Tiradentes
Salão de beleza para internos LGBTQIAPN+ em presídio de Campo Grande aposta na ressocialização
Cultura
Salão de beleza para internos LGBTQIAPN+ em presídio de Campo Grande aposta na ressocialização
Bioparque Pantanal, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande
Cultura
Supermercados, shoppings e Bioparque abrem neste feriado na Capital
Artesanato indígena de MS ganha força em feiras como renda e preservação cultural
Cultura
Artesanato indígena de MS ganha força em feiras como renda e preservação cultural
Peça teatral 'A Ursinha Pelúcia'
Cultura
Espetáculo teatral, música e cinema marcam a semana no Teatro Prosa
Luan Santana, feira, teatro e bazar movimentam a Capital neste fim de semana
Cultura
Luan Santana, feira, teatro e bazar movimentam a Capital neste fim de semana
Festival Cerrado Alternativo reúne artistas mulheres em Campo Grande
Cultura
Festival Cerrado Alternativo reúne artistas mulheres em Campo Grande
Entre rimas improvisadas e batidas que ecoam histórias, crianças e adolescentes descobrem no rap muito mais do que música.
Cultura
"Da ponte pra cá": Projeto leva oficinas de rap a escolas públicas da Capital
Sesc Teatro Prosa tem dança, cinema, música e teatro infantil em Campo Grande
Cultura
Sesc Teatro Prosa tem dança, cinema, música e teatro infantil em Campo Grande
Expogrande tem aulão gratuito de vanera neste domingo
Cultura
Expogrande tem aulão gratuito de vanera neste domingo

Mais Lidas

Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC
Militar estava internado sob escolta
Polícia
Após uma semana internado, morre subtenente que atirou na companheira
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande
Polícia
Foi passear e saiu preso! Reconhecimento facial não perdoa visitante na Expogrande