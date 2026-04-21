Espetáculo inspirado em clássicos da literatura e das artes visuais estreia em Campo Grande

Um espetáculo que mistura dança, literatura e artes visuais começa a ganhar forma em Campo Grande. O projeto “Corpo Fantasma – Protótipo A” tem estreia prevista para o primeiro semestre deste ano e propõe uma investigação sobre o corpo em constante transformação.

Idealizado pelo artista sul-mato-grossense Halisson Nunes, o trabalho dialoga com referências marcantes da cultura brasileira e mundial, como Vidas Secas, a série Retirantes e o clássico Frankenstein. A proposta, no entanto, não é reproduzir essas obras, mas utilizar seus elementos como ponto de partida para experimentação cênica.

“Não buscamos traduzir essas referências, mas provocar o corpo a partir delas usando a dança como um campo de experimentação. O corpo tem sido a base para olharmos os excessos contidos nele e investigar essa secura deixando o que é realmente necessário nos movimentos”, explica o artista.

Com o título provisório “Corpo Sobre Penas”, o espetáculo aborda temas como escassez, deslocamento e sobrevivência. A direção artística e a trilha sonora são assinadas por Fernando Martins, e o processo criativo inclui um intercâmbio com artistas de São Paulo.

As apresentações devem ocorrer no Hotel Gaspar, espaço histórico da Capital. A entrada será gratuita, com arrecadação de alimentos e itens de higiene, que serão destinados por meio de parceria com a Central Única das Favelas.

O projeto é viabilizado por meio do Fundo Municipal de Investimento à Cultura e reforça a produção artística independente na cidade, ampliando o acesso do público a iniciativas culturais contemporâneas.

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