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Crânio humano é encontrado em terreno baldio na Mata do Jacinto

Restos mortais estavam enterrados e apresentam perfuração que pode indicar disparo de arma de fogo

15 abril 2026 - 13h50Taynara Menezes e Vinicius Santos    atualizado em 15/04/2026 às 13h50
Perito recolhendo o crânio no localPerito recolhendo o crânio no local   (Foto: Vinicius Santos)

Um crânio humano foi encontrado na tarde desta quarta-feira (15), em um terreno baldio localizado na esquina das ruas Jorge Pedro Bedoglim e Luis Carlos Petengil, no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Conforme as primeiras informações apuradas no local, o crânio já estava enterrado e teria sido desenterrado recentemente, ficando exposto no terreno. Moradores perceberam a situação e acionaram a polícia.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e acionou a perícia técnica que já realizou levantamentos iniciais. De acordo com os peritos, há indícios de que o crânio seja de um homem. Um detalhe que chamou a atenção foi uma perfuração na parte frontal.

Ainda não é possível afirmar a causa exata, mas existe a possibilidade de ter sido provocada por disparo de arma de fogo. O material será recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde passará por exames periciais.

A identificação da vítima poderá ser feita por meio de análise de DNA, inclusive com base na arcada dentária. O delegado Regis Almeida, da 3ª Delegacia de Polícia Civil, acompanha o caso.

As circunstâncias da morte, bem como há quanto tempo o crânio estava no local, ainda serão investigadas. A Polícia Civil segue com as investigações.

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