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Foragido da Justiça de dois estados é preso em Três Lagoas

Suspeito tinha ordem de prisão por condenação e investigação por tráfico de drogas

15 abril 2026 - 12h11Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Um homem de 38 anos, com dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi preso na noite de terça-feira (14), em Três Lagoas. Ele era considerado foragido das Justiças de São Paulo e Minas Gerais.

De acordo com as informações, um dos mandados é resultado de condenação já definida, enquanto o outro foi expedido durante investigação pelo mesmo tipo de crime.

O suspeito foi localizado em uma casa no bairro Jardim Alvorada, onde estava morando. Após dias de acompanhamento, ele foi visto entrando no imóvel e acabou abordado na sequência.

A prisão foi feita no início da noite, sem registro de resistência, e o homem foi levado para a delegacia, onde os mandados foram cumpridos.

Depois, ele passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado para uma unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

A polícia pede que a população continue ajudando com informações sobre crimes e localização de foragidos, garantindo sigilo e anonimato nas denúncias.

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