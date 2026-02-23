Financial Empreendimentos se destaca em condomínios de alto padrão em MS

Com mais de seis décadas de atuação e uma trajetória diretamente ligada ao desenvolvimento urbano de Mato Grosso do Sul, a Financial Negócios Imobiliários inicia uma nova fase ao ampliar sua atuação em três frentes com focos complementares: Financial Empreendimentos, Evive Urbanismo e Financial Imobiliária. Fundada em 1963, quando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ainda formavam um único território, a empresa acompanhou a expansão das cidades, participou da implantação de bairros e orientou gerações de famílias e investidores, acumulando mais de 59 milhões de metros quadrados loteados, mais de 100 mil lotes comercializados e 229 empreendimentos realizados. Nesse novo momento, a Financial Empreendimentos ganha protagonismo como a frente dedicada ao desenvolvimento de condomínios horizontais de alto padrão, voltados a um público que busca qualidade para morar ou investir.

A atuação da Financial Empreendimentos reflete a maturidade do mercado imobiliário e, principalmente, a evolução do perfil dos consumidores. Com projetos que unem sofisticação, excelência técnica e planejamento urbano, a empresa desenvolve condomínios e bairros planejados com infraestrutura qualificada, localização estratégica e potencial de valorização ao longo do tempo. São empreendimentos pensados para acompanhar o crescimento das cidades e gerar valor consistente para quem escolhe viver ou investir nesses espaços.

Segundo o diretor da Financial Empreendimentos, Thiago Nantes, essa frente concentra o nível mais elevado de planejamento e concepção urbana da empresa. "São projetos pensados desde a origem para um público que valoriza localização estratégica, desenho urbano qualificado e infraestrutura entregue com alto padrão. Cada decisão é tomada com foco em solidez, qualidade e visão de longo prazo", afirma.

Os empreendimentos da Financial Empreendimentos atendem famílias e investidores com perfil exigente, atentos ao crescimento de Mato Grosso do Sul e às oportunidades geradas pela expansão das cidades. "O Estado vive um momento muito favorável para quem sabe escolher bem onde investir. Nosso papel é transformar essa oportunidade em projetos sólidos, com padrão elevado e potencial real de valorização", destaca Thiago.

Perfis e projetos - Dentro da nova estrutura da Financial Negócios Imobiliários, a Financial Empreendimentos atua de forma complementar às demais frentes do grupo. Enquanto a Empreendimentos concentra projetos de alto padrão, a Evive Urbanismo atua no desenvolvimento de bairros acessíveis, voltados principalmente a quem compra para construir e morar, acompanhando o sonho da casa própria e diferentes etapas da vida.

Já a Financial Imobiliária mantém uma frente consolidada na administração e intermediação de locações, especialmente em Campo Grande, com foco no relacionamento próximo, na orientação técnica e na segurança jurídica. Juntas, as três frentes permitem uma atuação mais clara, organizada e alinhada aos diferentes perfis de público e momentos do mercado.

Juntas, Financial Empreendimentos, Evive Urbanismo e Financial Imobiliária atuam de forma integrada no desenvolvimento urbano de Mato Grosso do Sul, combinando experiência, planejamento e frentes de atuação complementares. Para quem busca morar ou investir com segurança e visão de longo prazo, o grupo oferece projetos concebidos para atender diferentes perfis e momentos, sempre com atenção à qualidade urbana e ao potencial de valorização.

A Financial Negócios Imobiliários reúne soluções para diferentes perfis, momentos de vida e objetivos.

Sobre a Financial

Fundada em 1963, a Financial é uma das referências do mercado imobiliário sul-mato-grossense, presente desde o período em que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul formavam um único território em expansão. Ao longo das décadas, acompanhou o desenvolvimento urbano do Estado, apoiou a formação de novos bairros e participou da consolidação do setor. Em 2025, ampliou sua presença no mercado ao estruturar três frentes independentes Financial Empreendimentos, Financial Imobiliária e Evive Urbanismo reforçando seu compromisso com soluções qualificadas e alinhadas ao crescimento contínuo de Mato Grosso do Sul.

Sobre a Financial Empreendimentos

A Financial Empreendimentos é a frente da marca dedicada ao desenvolvimento de condomínios horizontais de alto padrão. Com atuação técnica especializada, a empresa projeta bairros planejados, entrega infraestrutura qualificada e cria empreendimentos que valorizam tanto o morar quanto o investir. Sua proposta reflete a evolução urbanística do Estado e o compromisso da Financial em oferecer soluções de alto nível para um mercado em expansão.

Sobre a Evive Urbanismo

A Evive Urbanismo nasce com a missão de ampliar o acesso à moradia em Mato Grosso do Sul. Focada em bairros acessíveis e de médio padrão, transforma áreas estratégicas em oportunidades concretas para famílias que buscam o primeiro imóvel ou desejam construir novas etapas de vida. Moderna, conectada às demandas atuais e sustentada pela experiência da Financial, a Evive reforça a vocação do Estado para receber novos moradores e expandir seus horizontes.

Sobre a Financial Imobiliária

A Financial Imobiliária, desde os anos 1960, tem forte presença no mercado sul-mato-grossense. Atua na intermediação e locação de imóveis, oferecendo orientação técnica e atendimento especializado para perfis diversos de clientes da primeira aquisição ao investimento estratégico. Sua atuação preserva o legado da marca, combinando experiência, segurança e proximidade com as necessidades de cada cidade.

