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OAB/MS recebe dirigentes das Caixas de Assistência de todo o país em encontro institucional

O presidente Bitto Pereira, destacou o caráter institucional e o simbolismo da realização do encontro em Mato Grosso do Sul

01 maio 2026 - 18h12Vinícius Santos
Divulgação / Assessoria / OAB/MS Divulgação / Assessoria / OAB/MS  

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), e a Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/MS) receberam, na quinta-feira (30), presidentes das Caixas de Assistência de todo o país para a realização do III Colégio de Presidentes. O encontro ocorreu no plenário da Seccional, em Campo Grande, em parceria com a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência (CONCAD), reunindo lideranças de todas as unidades da federação.

O evento teve como objetivo central debater pautas institucionais e alinhar estratégias voltadas ao fortalecimento do sistema assistencial destinado à advocacia brasileira.

Durante a abertura, o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, destacou a importância da realização do encontro no Estado. Ele afirmou: “A presença de todas as seccionais aqui representadas demonstra não apenas a força da liderança nacional, mas também o reconhecimento ao trabalho que desenvolvemos em Mato Grosso do Sul. É uma honra acolher este debate vital para o futuro da nossa classe”.

O presidente da CAA/MS, Gabriel Marinho, também ressaltou o papel da instituição no apoio aos profissionais da advocacia. Ele pontuou: “A Caixa de Assistência existe para servir de braço solidário à advocacia, caminhando sempre em sintonia com a OAB. Este Colégio é o espaço ideal para inspirar novas ações e fortalecer o sistema de forma unificada em todo o país”.

Representando a CONCAD, o coordenador nacional Rodrigo Nóbrega Farias celebrou a presença integral dos representantes. Ele declarou: “É uma satisfação realizar esta edição em solo sul-mato-grossense. Nossa meta é consolidar um colegiado cada vez mais harmônico e preparado para os desafios estruturais que a advocacia enfrenta hoje”.

O encontro contou ainda com a participação da diretoria da OAB/MS, representada pela vice-presidente Marta do Carmo Taques, pelo secretário-geral Luiz Renê Gonçalves do Amaral e pelo diretor-tesoureiro Fábio Nogueira Costa.

Pela diretoria da CAA/MS, estiveram presentes a vice-presidente Heloysa Furtado, o secretário-geral Euclydes José Bruschi Júnior, a secretária-geral adjunta Ildália Aguiar e o diretor-tesoureiro Roberto Santos Cunha.

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