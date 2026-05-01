Após fim de relacionamento, homem espera ex com faca e acaba preso em Nova Alvorada do Sul

A Polícia Militar atendeu, na tarde de quinta-feira (30), uma ocorrência de ameaça no contexto de violência doméstica em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com as informações, um homem de 43 anos, inconformado com o fim do relacionamento, teria ido até a residência da ex-companheira e a aguardava em frente ao imóvel portando uma faca. A vítima relatou aos policiais que o autor costuma fazer ameaças de morte quando está sob efeito de álcool.

Quando a equipe chegou ao local, o suspeito percebeu a aproximação da viatura e dispensou a faca no quintal da residência. Ele apresentava sinais de embriaguez e comportamento agitado, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

A arma branca apreendida tem aproximadamente 15 centímetros de lâmina. Mesmo durante o atendimento da ocorrência, o homem continuou proferindo ameaças contra a ex-companheira.

Diante da situação, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul, onde foram adotadas as providências cabíveis.

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