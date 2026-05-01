Festa da Linguiça de Maracaju começa com produção feita por moradores e parceria com Rotary

A 30ª Festa da Linguiça de Maracaju teve abertura na quinta-feira (30) com um dos principais diferenciais do evento, a produção da linguiça feita exclusivamente por moradores da cidade, em parceria com o Rotary Club, responsável pela organização desde 1994.

Realizada no Parque de Exposições, a festa segue até domingo (3), com expectativa de público de cerca de 30 mil pessoas ao longo dos quatro dias. Toda a renda arrecadada é revertida para entidades do município, por meio das ações coordenadas pelo Rotary.

O governador Eduardo Riedel participou da abertura e destacou a importância de manter a tradição. “O produto é exclusivamente produzido pelo maracajuense, com uma receita própria. Estamos trabalhando com a Fundação de Ciência e Tecnologia para ter a variedade de laranja azeda específica do tempero cultivada também, porque isso pode ir se perdendo ao longo do tempo. Estamos em um momento da citricultura do Estado, então também estamos conversando com essas empresas de pesquisa, tecnologia, resgatando um pouco dessa genética. Tudo isso gira em torno da receita e da tradição da linguiça de Maracaju. Nós vamos sempre apoiar essa iniciativa”, afirmou.

Além de movimentar o turismo e o comércio local, o evento tem caráter beneficente e ajuda a manter projetos sociais na cidade.

“O Governo do Estado sempre foi parceiro e vai continuar sendo, por caracterizar uma tradição cultural de Maracaju, e do nosso Estado, e por saber que a festa também ajuda tantas pessoas com ações beneficentes. É uma festa de entretenimento, afirmação cultural, tradição”, disse Riedel.

Ao longo dos anos, a Festa da Linguiça se consolidou como um dos principais eventos do Estado, reunindo gastronomia, cultura e ações sociais em um mesmo espaço.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também