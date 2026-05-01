Uso de carro de aplicativo no tráfico termina com prisão de casal em Campo Grande

Militares da Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM) prenderam, na noite de quinta-feira (30), um homem conhecido pelo vulgo “Envocado PCC” e a esposa dele, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região do bairro Jardim Presidente, em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a equipe realizava patrulhamento pela rua Nebrasca, quase esquina com a rua João de Farias, quando avistou um veículo Renault Kwid estacionado. No interior do carro, havia duas mulheres no banco traseiro, além do motorista.

Os policiais relataram que, ao se aproximarem, perceberam reação considerada suspeita por parte dos ocupantes ao notarem a presença da viatura. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal.

Durante a ação, ao ser determinado que os ocupantes desembarcassem do veículo, uma das mulheres teria retirado uma mochila do colo e a arremessado ao solo. Na vistoria do objeto, os policiais encontraram cinco tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 3.946 gramas.

Ainda conforme a ocorrência, uma das passageiras que estava ao lado da suspeita seria adolescente, que também foi apreendida. O motorista do veículo foi identificado como trabalhador de aplicativo e apresentou comprovante da corrida, sendo liberado após prestar esclarecimentos, já que não foi apontada participação dele no crime.

A mulher adulta presa passou a relatar aos policiais a dinâmica da ação, afirmando que teria sido acionada pelo marido, o “Envocado PCC”, para realizar a entrega da droga a uma pessoa ligada a ele (conhecida), mediante pagamento de R$ 2.700,00. Segundo o relato, ela afirmou ainda que a adolescente apenas a acompanhava no momento da entrega.

Diante das informações, as equipes realizaram diligências até uma residência na região conhecida como “Cidade dos Anjos”, onde ocorreu nova abordagem. No local, o homem apontado como “Envocado PCC” foi encontrado e detido. Durante revista pessoal, foi localizado um telefone celular em seu bolso.

Segundo a Polícia Militar, ele teria assumido envolvimento com o tráfico e indicado que utilizou o aplicativo de transporte para viabilizar a entrega da droga, embora não tenha detalhado o destinatário final.

Na residência, os policiais encontraram ainda mais cinco porções de maconha, uma balança de precisão, um estilete com resquícios da droga, uma tábua também com vestígios de entorpecente e 15 embalagens tipo zip lock vazias, o que, segundo a PM, indicaria fracionamento e preparo para comercialização.

Também foram apreendidos R$ 228 em dinheiro trocado e um QR Code de PIX vinculado ao suspeito, fixado na porta do imóvel. Segundo a Polícia Militar, a utilização do PIX nesses casos pode indicar uma possível migração nas formas de pagamento do tráfico de drogas.

Os envolvidos, incluindo a adolescente apreendida e o casal, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. O homem e a mulher foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e devem passar por audiência de custódia.

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