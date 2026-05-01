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Mulher discute com o marido e acaba agredida pelo cunhado em Nova Andradina

O caso envolveu membros da mesma família e terminou em registro na Polícia Civil

01 maio 2026 - 12h51Vinícius Santos
Delegacia de Nova Andradina - Foto: PCMSDelegacia de Nova Andradina - Foto: PCMS  

Uma mulher de 28 anos foi vítima de agressão na madrugada desta sexta-feira (1º), em uma residência localizada no bairro Bela Vista II, em Nova Andradina. O caso envolveu membros da mesma família e terminou em registro na Polícia Civil.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que por volta de 00h30min do dia 01/05/2026 estava em sua residência quando iniciou uma discussão com o marido. Em meio ao desentendimento, a mãe do companheiro teria chegado ao local.

Ainda segundo o relato, após algum tempo, o cunhado dela — irmão do marido — chegou à residência e passou a intervir na discussão, momento em que teria iniciado ofensas verbais contra ela.

A mulher afirma que, em seguida, o suspeito partiu em sua direção, teria puxado seus cabelos, a jogado contra o muro da residência e passado a sacudi-la com força de um lado para o outro.

A vítima relatou ainda que ficou com diversas marcas pelo corpo, principalmente no rosto, em decorrência das agressões. Após o ocorrido, ela foi orientada na delegacia a procurar atendimento médico hospitalar para avaliação e também para reunir possíveis provas do que relatou.

O caso foi registrado na Polícia Civil e deve ser investigado.

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