Carreta carregada com minério pega fogo na BR-262 em Aquidauana

Uma carreta carregada com minério de ferro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (1º) na BR-262, em Aquidauana. O incêndio aconteceu nas proximidades do Sítio Ana Paula, e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

Quando a equipe chegou, o veículo já estava em chamas. Os bombeiros iniciaram o combate ao fogo e conseguiram controlar o incêndio antes que atingisse a cabine, evitando que o estrago fosse ainda maior.

Segundo as primeiras informações, o fogo começou na parte de tração do cavalo mecânico. A carreta seguia de Corumbá transportando minério de ferro.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os danos ficaram concentrados no veículo.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

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