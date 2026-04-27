Após confronto com indígenas, PM reforça policiamento em fazenda e mantém operação em Amambai

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) informou que segue com o policiamento reforçado na região da Fazenda Limoeiro, em Amambai, após ocorrências envolvendo tentativa de ocupação da área e confronto no local.

Segundo a corporação, desde domingo (26) equipes acompanham a situação. Na madrugada desta segunda-feira (27), uma nova investida de um grupo de cerca de 15 pessoas teria sido registrada, com relatos de hostilidade contra policiais durante a ação.

De acordo com a PMMS, houve atuação com uso proporcional da força diante da ocorrência, e pessoas foram detidas e encaminhadas à autoridade competente. Quatro delas tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o policiamento permanece intensificado na região, com o emprego de unidades operacionais e especializadas, garantindo a prevenção de novos conflitos e a manutenção da ordem pública.

A corporação também destacou que questões fundiárias devem ser tratadas por vias institucionais e que segue atuando para preservar a segurança no campo.

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