Menu
Menu Busca segunda, 27 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Economia

Governo federal anuncia recursos para o Pronaf Mais Leite

Crédito beneficiará mais de 40 mil produtores familiares

27 abril 2026 - 17h55Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Programa foi lançado neste dia 27 de abrilPrograma foi lançado neste dia 27 de abril   (Cadu Gomes/VPR)

O governo federal anunciou, nesta segunda-feira (27), em Andradina, no interior de São Paulo, a destinação de R$ 450 milhões em crédito rural subsidiado para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Mais Leite (Pronaf Mais Leite). 

O programa é uma linha de crédito especial do governo federal focado no aumento da produtividade da pecuária leiteira familiar. O objetivo é financiar o melhoramento genético, com foco na transferência de embriões, além de infraestrutura, ordenhadeiras e tanques de resfriamento, visando aumentar a produção por animal.

A previsão é a de financiar até 300 mil embriões e elevar a produção de leite por animal com potencial de 3 a 8 litros por dia para 15 a 30 litros por dia. 

Devem ser beneficiados cerca de 40 mil produtores familiares que poderão utilizar o recurso para comprar matrizes de alto valor genético, sêmen, óvulos e embriões, serviços de inseminação e FIV (Fertilização in Vitro), ordenhadeiras e tanques de resfriamento, além de investir no manejo, alimentação e infraestrutura produtiva.

Para acessar o crédito, o produtor precisa ter o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) ativo, procurar os agentes financeiros Banco do Brasil, Sicredi, Cresol, Sicoob e Banrisul e apresentar um projeto técnico que demonstre a viabilidade do investimento. 

O programa também inclui apoio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) para orientar os produtores. 

Foram disponibilizadas linhas de crédito para as cooperativas da agricultura familiar com taxas de juros de 3% ao ano, e para as demais cooperativas de leite do país, por meio do Programa Renovagro, com juros de 8,5% ao ano.

“No país são 1,150 milhão de famílias que vivem da produção de leite no Brasil. Dessas, 950 mil são famílias da agricultura familiar. O leite é uma cadeia que é constituída majoritariamente nas pequenas propriedades, nos assentamentos da reforma agrária, nas propriedades da agricultura familiar. São eles que garantem a produção de leite que se transforma na diversidade de produtos que alimenta e leva nutrição”, disse a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli.

A ministra também anunciou a destinação de R$ 15 milhões para a construção da primeira fábrica de leite em pó de cooperados no estado de São Paulo, que também aumentará a produção e a renda para os produtores, e a disponibilização de R$ 28 milhões para a assistência técnica e extensão rural dos produtores com o objetivo de impulsionar a produção de leite. 

“Além disso, no Programa Terra da Gente mais duas áreas serão desapropriadas pelo governo para o Sítio Boa Vista, em Americana, interior de São Paulo, e a Fazenda Caraúbas, em Santa Quitéria, no Ceará”, anunciou.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou a importância da agroindústria e do cooperativismo como agregadores de valor. 

“Temos que ter a agroindústria, pegar o produto da terra e fazer manufatura. Aqui ficam duas lições sobre a importância do associativismo: quando a gente sonha sozinho é só um sonho, mas quando a gente sonha junto é o início de uma nova realidade. A outra é o cooperativismo, quanto mais abelha mais mel”, disse Alckmin.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cédulas de dinheiro para saque
Economia
Vendas do Tesouro Direto batem recorde histórico em março
Foto: Divulgação/ Ceasa-MS
Economia
Batata e uva puxam alta de preços na Ceasa/MS
Arquivo - luoman/Getty Images
Economia
Com cota chinesa, alta da carne já pesa nas gôndolas dos supermercados
Bolsa Família ajudará beneficiários neste mês de abril
Economia
Beneficiários do NIS final 7 recebem parcela do Bolsa Família nesta segunda
Com mercado aquecido, Semana S foca em emprego e qualificação
Economia
Com mercado aquecido, Semana S foca em emprego e qualificação
Agência do INSS
Economia
Mutirão do INSS prevê 19 mil atendimentos para reduzir fila da perícia
Conta de luz deve ter alívio no próximo mês
Economia
Aneel define que maio terá bandeira tarifária amarela
O governador Eduardo Riedel autorizou o trabalho durante agenda em Terenos
Geral
Riedel autoriza obras da MS-355 e impulsiona nova rota estratégica para exportações em MS
Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber 13&ordm; nesta sexta
Economia
Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber 13º nesta sexta
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Beneficiários do NIS final 6 recebem parcela do Bolsa Família nesta sexta

Mais Lidas

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/4/2026
Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Interior
Menina é estuprada enquanto voltava da escola em MS