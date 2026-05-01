Paulo Cançado deve ser oficializado como secretário da Sisep

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, deve oficializar nos próximos dias o nome do atual secretário-adjunto da Sisep, Paulo Eduardo Cançado Soares, como titular da pasta.

De acordo com a própria prefeita, a tendência de efetivação foi confirmada durante agenda pública na quinta-feira (30), quando destacou a atuação de Paulo à frente da secretaria desde a saída de Marcelo Miglioli, exonerado em 1º de abril. Segundo Adriane, o adjunto já vinha conduzindo os principais projetos e tem domínio da estrutura da pasta.

Paulo Eduardo Cançado Soares é filho do ex-governador Marcelo Miranda e já ocupou cargos no Executivo, incluindo passagem pela prefeitura de Brasilândia.

A possível nomeação ocorre dentro de uma nova reorganização do secretariado municipal, influenciada também pelo calendário eleitoral. A gestão tem priorizado nomes que já atuam internamente nas pastas.

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