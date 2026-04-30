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Casa da Saúde fecha para atendimento durante feriado de 1º de maio

O atendimento retorna a sua normalidade na próxima segunda-feira, dia 4

30 abril 2026 - 11h11Vinicius Costa
Casa da Saúde em Campo GrandeCasa da Saúde em Campo Grande   (Saul Schramm)

A Casa da Saúde estará fechada para atendimento ao público durante o feriado de 1º de maio, nesta sexta-feira, em Campo Grande. A população poderá buscar os remédios ainda nesta quinta-feira, dia 30.

O atendimento retorna a sua normalidade na próxima segunda-feira, dia 4.

Para renovação de solicitações, dispensação de medicamentos e atendimento de protocolo – primeiro cadastro – o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30.

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz é responsável pela dispensação de medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O local está atendendo em sua nova sede, localizada a rua Dom Aquino, 1.789, Centro, em Campo Grande.

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