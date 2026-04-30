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Política

Verruck aposta em perfil técnico para não ser "baixo clero" na Câmara Federal

Ex-secretário diz que experiência pode garantir protagonismo entre os 513 deputados

30 abril 2026 - 11h53Sarah Chaves
Jaime Verruck, pré-candidato a deputado federalJaime Verruck, pré-candidato a deputado federal   (Vitor Kraemer/JD1)

O ex-secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e pré-candidato a deputado federal, Jaime Verruck, afirmou que a experiência técnica acumulada ao longo da carreira pode ser o diferencial para não se tornar “mais um entre os 513 deputados” na Câmara Federal. 

Durante entrevista no Café com Política, Verruck contou que a decisão de entrar na disputa não foi imediata e relembrou resistência pessoal em 2022. “No último dia da descompatibilização, fui na casa do Reinaldo comunicar a desistência. Eu não tive coragem de tomar a decisão naquele momento, mas agora eu tenho”, relatou. 

Segundo ele, a candidatura foi construída em grupo, com incentivo de lideranças políticas. “Veio a Tereza, o Riedel, o Flávio e disseram — Acho que é a hora de você submeter seu nome — Foi um convencimento, depois veio o encantamento pelo processo político”, disse. 

Verruck destacou que optou por disputar a Câmara em vez do Senado por estratégia interna. “Se eu fosse candidato ao Senado, iria concorrer diretamente com o Reinaldo. Dentro do grupo, a gente entendeu que não era adequado”, explicou. 

Mesmo entrando na política, ele garante que não pretende mudar seu jeito de atuação. “Eu não vou romper com meus princípios para chegar lá. Se eu tiver que fazer isso, eu não vou ser eleito. Simples assim”, afirmou. 

Sobre a atuação em Brasília, Verruck disse que espera ter protagonismo em áreas ligadas à sua trajetória. “Perguntei para a Tereza, qual a chance de eu não ser baixo clero? E ela respondeu ‘você nunca vai ser, vão te puxar para todas as comissões’, contou. 

A expectativa, segundo ele, é atuar principalmente em temas como bioenergia, indústria e meio ambiente. “Eu não vou me aventurar em áreas que não conheço. Mas, com a experiência que tenho, consigo discutir boas pautas”, afirmou. 

Verruck ainda citou o exemplo do deputado federal Arnaldo Jardim, referência em bioenergia, como inspiração e que ja adiantou que vai passar as pautas para o ex-secretário.


 

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