Golpistas miram moradores de MS com processo fake e pedidos de pagamento

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) emitiu um alerta à população após identificar uma tentativa de golpe aplicada por meio do WhatsApp, em que criminosos estariam se passando por representantes do Judiciário para abordar vítimas com mensagens falsas relacionadas a supostos processos judiciais.

Conforme divulgado pelo Tribunal, após verificação interna, foi constatado que os números utilizados nas mensagens não pertencem ao TJMS, confirmando a fraude. Segundo o órgão, golpistas usam o nome da Justiça para tentar enganar cidadãos, podendo solicitar informações pessoais, dados bancários ou até pagamentos indevidos.

O TJMS reforçou que não solicita depósitos, transferências ou qualquer tipo de pagamento por WhatsApp. Embora o aplicativo possa ser utilizado em situações específicas para comunicações processuais, toda comunicação oficial segue critérios formais e pode ser confirmada pelos canais institucionais do Tribunal.

Diante da situação, o Judiciário orienta que a população desconsidere mensagens suspeitas, não compartilhe dados pessoais ou bancários com contatos desconhecidos e nunca realize pagamentos sem confirmação oficial.

Em casos de tentativa de golpe, a recomendação é comunicar imediatamente as autoridades competentes. O alerta serve como reforço para que moradores de MS redobrem a atenção diante de abordagens suspeitas, principalmente quando envolvem processos judiciais ou pedidos financeiros em nome de instituições públicas.

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