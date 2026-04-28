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Justiça

Loja de utilidades é condenada a pagar R$ 5,1 mil após abordagem indevida a cliente na Capital

Consumidora teve produtos retirados após falsa suspeita de não pagamento, em dia de inauguração

28 abril 2026 - 18h38Taynara Menezes
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul   (Foto: Vinícius Santos)

A 13ª Vara Cível de Campo Grande condenou uma loja de utilidades domésticas a pagar R$ 5,1 mil a uma cliente abordada indevidamente após realizar uma compra no valor de R$ 109.

Mesmo com o pagamento concluído, a consumidora foi interceptada por funcionários no estacionamento, sob alegação de estorno, e teve os produtos retirados. Posteriormente, foi comprovado que a compra havia sido devidamente paga.

O caso ocorreu no dia de inauguração da loja, com grande movimentação, o que ampliou o constrangimento.

Na decisão, o juiz Fábio Henrique Calazans Ramos apontou falha na prestação do serviço e considerou a abordagem desproporcional.

A indenização fixada inclui R$ 109 por danos materiais e R$ 5 mil por danos morais.

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