Motociclista tem perna amputada após batida com carro em MS

Uma motociclista de 26 anos perdeu parte da perna direita após um acidente grave na tarde de quarta-feira (29), em São Gabriel do Oeste. A batida aconteceu em um cruzamento do bairro Jardim dos Pássaros II e envolveu uma moto e um carro.

Segundo a Polícia Militar, a colisão foi lateral, no cruzamento das ruas das Perdizes e das Gaivotas. O carro seguia pela Perdizes quando avançou a preferencial e atingiu a motocicleta, que vinha pela Gaivotas.

O Samu foi chamado e fez o atendimento no local. A jovem foi levada ao hospital da cidade, mas, por causa da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

Ela teve várias lesões, incluindo fraturas na perna esquerda e uma fratura exposta na perna direita. Por causa disso, passou por cirurgia e teve a perna direita amputada abaixo do joelho. Apesar da gravidade, ela está consciente, orientada e segue internada no setor de trauma.

O passageiro da moto também ficou ferido, mas com escoriações leves no pé. Já o motorista do carro, de 61 anos, não se machucou.

De acordo com a polícia, os dois condutores estavam com a habilitação em dia, assim como a documentação dos veículos.

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