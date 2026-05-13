Energisa renova concessão em MS e prevê R$ 4,4 bi em investimentos

Nesta sexta-feira (08/05), a Energisa Mato Grosso do Sul assinou com o Ministério de Minas e Energia o contrato que renova a concessão do serviço de distribuição de energia elétrica no estado por mais 30 anos e anunciou previsão de R$ 4,4 bilhões em investimentos para os próximos cinco anos. O valor representa um aumento de cerca de 20% na média anual de investimentos no ciclo 2026-2030 em relação ao ciclo anterior.

“Nas diretrizes do novo contrato, o governo federal, poder concedente, por meio do Ministério de Minas e Energia, e a Aneel, órgão regulador, definiram e regulamentaram as condições essenciais para elevar o padrão de desempenho do setor. Com o amadurecimento regulatório, os novos instrumentos contratuais passam a incorporar metas mais rigorosas de qualidade, maior atenção à resiliência das redes diante de eventos climáticos extremos e estímulos claros à inovação e à modernização tecnológica. Isso significa energia mais confiável, segura e compatível com as necessidades de Mato Grosso do Sul, um estado pujante e em transformação, tanto na sua economia quanto na sua sociedade”, declara Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul.

Do total de investimentos previstos para os próximos cinco anos, R$ 2,2 bilhões devem ser destinados à expansão das redes, viabilizando 125 mil novas ligações para que mais famílias e novos empreendimentos tenham acesso ao serviço de energia elétrica. Outros R$ 2 bilhões serão investidos em obras de melhoria e modernização das redes, propiciando maior qualidade, eficiência e segurança para todos os clientes.

“O aumento no valor investido em Mato Grosso do Sul representa a renovação do nosso compromisso com cada cliente, com a qualidade do fornecimento de energia segura e a tarifa justa, e a certeza de que a Energisa é o parceiro ideal para viabilizar o desenvolvimento do estado”, complementa o diretor-presidente.

Investimentos para apoiar o crescimento do estado

No ciclo 2026-2030, a Energisa Mato Grosso do Sul planeja um conjunto de obras estruturantes em todo o estado para acompanhar e sustentar a elevada taxa de crescimento do setor agroindustrial e do desenvolvimento econômico regional.

Na região Sul do estado, está prevista a implantação de duas novas subestações de distribuição, com foco na melhoria da qualidade do fornecimento de energia, totalizando um acréscimo de 22,5 MVA de potência instalada. Também está programada a ampliação de cinco subestações existentes, com incremento adicional de 90 MVA, além da construção de duas linhas de distribuição em alta tensão (LDAT) de 138 kV, totalizando 6,5 km de extensão. Os investimentos têm como objetivo fortalecer a capacidade do sistema elétrico para atender novas ligações e elevar os níveis de qualidade do serviço.

Na região Centro, o plano contempla a ampliação de duas subestações, com acréscimo de 20 MVA de potência instalada, além da construção de uma linha de distribuição de alta tensão (LDAT) de 138 kV, com extensão de 5,8 km. As obras são impulsionadas principalmente pela expansão do mercado imobiliário local, marcada pela entrada de grandes grupos do setor de incorporações.

Já para a região Norte, está planejada a ampliação de uma subestação, com incremento de 15 MVA de potência instalada, além da construção de 49 km de linhas de distribuição em média tensão (LDMT). O objetivo é estruturar o sistema de distribuição e viabilizar o atendimento ao crescimento das novas ligações, acompanhando a expansão econômica da região.

Somente em 2026, serão aplicados R$ 928 milhões para ampliar a confiabilidade do sistema e a qualidade do serviço. “Ao projetar os próximos cinco anos, buscamos crescer em sintonia com o dinamismo de Mato Grosso do Sul, com investimentos desenhados para acompanhar a expansão econômica e populacional, assegurando que a infraestrutura esteja no lugar certo, no tempo certo e com a capacidade necessária”, reforça Paulo Roberto dos Santos.

Moradora do bairro Universitário, em Campo Grande, Jozemara Amorim destaca que esse investimento é um diferencial na atuação da Energisa Mato Grosso do Sul. “Com esse olhar para o agora, a distribuidora vai conseguir atender o consumidor dentro de suas demandas, de forma mais rápida e eficaz. E isso, para mim, é de extrema importância”, ressalta.

Além de projetos de expansão, a Energisa valoriza e fomenta a cultura e a identidade regional, com incentivo a diversas iniciativas socioculturais e ambientais, entre elas apoio à geração de renda por meio de projetos nas comunidades, incentivo a exposições de artistas regionais, ações de sustentabilidade em escolas públicas e privadas, entre outras. Além disso, nos últimos anos, a empresa esteve presente nas principais e maiores feiras voltadas ao agronegócio, impulsionando marcas e a produção familiar e industrial do estado.

Simultaneamente, a Energisa promove transformação nas comunidades por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), com palestras e ações de conscientização sobre o uso eficiente de energia elétrica, troca de lâmpadas convencionais por modelos de LED (mais econômicos e duráveis) para famílias de baixa renda beneficiadas pelo Programa Tarifa Social, e projetos de eficientização selecionados via chamada pública com mais de R$ 26 milhões investidos apenas nos dois últimos anos.

Energisa em Mato Grosso do Sul

A Energisa chegou a Mato Grosso do Sul em 2014. Entre 2015 e 2025, foram destinados R$ 5,4 bilhões à modernização e expansão da rede, à construção de subestações e à melhoria do fornecimento.

Os impactos já são percebidos pela artesã pantaneira Cândida Silva, que conseguiu expandir os negócios a partir do acesso à energia e da conectividade digital. “Antes, a gente produzia tudo para ir à cidade uma vez por mês e tentar vender o suficiente para garantir o sustento até a próxima viagem. Hoje, trabalho apenas por encomenda e já recebo pedidos até de fora, graças ao acesso à energia elétrica e à internet”, conta a empreendedora.

Os aportes elevaram a qualidade da infraestrutura e do atendimento: o estado conta hoje com 110 subestações; houve acréscimo de 18 MVA de potência instalada, suficiente para atender uma cidade do porte de Bonito, e de 120 MVA na rede de distribuição, equivalente ao consumo de Dourados, além de 846 km adicionais de linhas e redes. Em 11 anos, a média anual de horas sem energia por cliente caiu 34,4% (de 13,92 para 9,12) e o número de interrupções recuou quase 40% (de 7,15 para 4,32), evidenciando um avanço contínuo dos indicadores de continuidade.

Sobre a Energisa

O Grupo Energisa é uma empresa que pensa no futuro desde 1905, pois inovação e empreendedorismo sempre estiveram em seu DNA. São 121 anos de histórias e de evolução de relações. Fundada na Zona da Mata mineira, a Energisa é hoje um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços que conecta pessoas e empresas às melhores soluções de energia e potencializa o futuro do país.

Nosso portfólio inclui 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma usina de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa – que possui um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.

Em julho de 2023, passamos a atuar no segmento de distribuição e comercialização de gás natural, por meio da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, adquirimos participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás. O Grupo atua na produção e comercialização de biossoluções (tratamento de resíduos do setor agroindustrial, biometano, biofertilizantes) por meio das usinas da Agric, em Santa Catarina, e da Lurean, no Paraná.

Transformamos energia em conforto, desenvolvimento e sustentabilidade para mais de 20 milhões de pessoas em 939 municípios de todas as regiões do país, e geramos mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.

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