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Confira as mais de 1,4 mil vagas ofertadas pela Funsat nesta sexta-feira

As vagas destinadas a pessoas com deficiência somam oito oportunidades

17 abril 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 17/04/2026 às 07h35
Sede da Funsat, em Campo GrandeSede da Funsat, em Campo Grande   (Divulgação/PMCG)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.445 vagas de emprego nesta sexta-feira (17), em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas em 113 funções e contemplam diferentes níveis de experiência, além de opções para pessoas com deficiência (PCDs) e vagas temporárias .

Entre as funções com maior número de vagas estão Operador de caixa (367), Auxiliar de limpeza (124), Auxiliar de linha de produção (55), Auxiliar operacional de logística (50), Repositor de mercadorias (50) e Ajudante de carga e descarga de mercadoria (45). Também há oportunidades para Auxiliar de cozinha (42), Auxiliar nos serviços de alimentação (36), Repositor em supermercados (35), Atendente de padaria (33) e Estoquista (26).

Outras funções com vagas incluem Atendente de lanchonete (20), Trabalhador de extração florestal (20), Operador de telemarketing ativo (25), Motorista de caminhão (12), Técnico de carnes e derivados (12), Garçom (10), Alimentador de linha de produção (10), Encarregado de supermercado (10) e Vigia (10), além de diversas áreas técnicas e operacionais.

Para quem busca o primeiro emprego ou não possui experiência, há 1.050 vagas em 52 funções. Entre elas, destaque para Operador de caixa (365), Auxiliar de limpeza (105), Auxiliar de linha de produção (41), Auxiliar de padeiro (71), Atendente de lojas e mercados (62), Repositor de mercadorias (50), Repositor em supermercados (35), Auxiliar nos serviços de alimentação (35) e Atendente de padaria (31).

Já as vagas destinadas a pessoas com deficiência somam 8 oportunidades, distribuídas entre funções como Auxiliar de limpeza (2), Auxiliar de linha de produção (2), Empacotador (2), Porteiro (1) e Ajudante de carga e descarga (1). Há ainda 11 vagas temporárias para funções como Garçom (10) e Cozinheiro geral (1).

Os interessados devem manter o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde é possível consultar vagas, contratos e informações sobre o seguro-desemprego. O atendimento presencial da Funsat acontece das 7h às 16h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

Confira a lista:
 

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS  
DESCRIÇÃO – 113 FUNÇÕES Total
Acabador de mármore e granito 5
Açougueiro 4
Ajudante de açougueiro (comércio) 1
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 45
Ajudante de eletricista 2
Alimentador de linha de produção 10
Almoxarife 5
Analista de crédito (instituições financeiras) 2
Analista de negócios 1
Armazenista 1
Assistente de cozinhador 1
Assistente de serviço de contabilidade 1
Assistente de vendas 1
Atendente de balcão 6
Atendente de lanchonete 20
Atendente de lojas 13
Atendente de lojas e mercados 62
Atendente de mesa 1
Atendente de padaria 33
Atendente do setor de frios e laticínios 7
Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 4
Auxiliar administrativo 2
Auxiliar de almoxarifado 2
Auxiliar de armazenamento 7
Auxiliar de contabilidade 1
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1
Auxiliar de cozinha 42
Auxiliar de lavanderia 2
Auxiliar de limpeza 124
Auxiliar de linha de produção 55
Auxiliar de logística 2
Auxiliar de operação 5
Auxiliar de padeiro 71
Auxiliar nos serviços de alimentação 36
Auxiliar operacional de logística 50
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 2
Borracheiro 3
Cabeleireiro unissex 1
Camareira de hotel 2
Campeiro (bovinos de corte) 1
Chefe de portaria de hotel 1
Churrasqueiro 3
Confeiteiro 1
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1
Consultor de vendas 13
Copeiro 2
Costureira de reparação de roupas 2
Costureira em geral 14
Cozinheiro de restaurante 1
Cozinheiro geral 8
Cuidador de idosos 3
Desenhista de páginas da internet (web designer) 1
Eletricista de instalações 2
Eletricista de instalações de veículos automotores 4
Eletricista de manutenção industrial 1
Eletrotécnico 1
Embalador, a mão 11
Empacotador, a mão 2
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 6
Empregado doméstico  arrumador 1
Encarregado de supermercado 10
Estoquista 26
Fiscal de caixa 2
Fiscal de prevenção de perdas 6
Frentista 5
Garçom 10
Gerente de hotel 1
Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação 1
Gerente de vendas 1
Guarda de vigilância 10
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1
Maître 1
Mecânico 2
Mecânico de auto em geral 2
Mecânico de automóvel 1
Mecânico de empilhadeira 1
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1
Mecânico de motor a diesel 1
Mecânico de suspensão 1
Mecânico de veículos 2
Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 2
Montador de estruturas metálicas 4
Montador de móveis e artefatos de madeira 1
Motofretista 8
Motorista de caminhão 12
Oficial de manutenção 17
Operador de caixa 367
Operador de processo de produção 14
Operador de secador (produtos agrícolas) 2
Operador de telemarketing ativo 25
Padeiro 11
Pedreiro 8
Perfumista 7
Polidor de automóveis 1
Porteiro 1
Professor de educação física no ensino superior 1
Projetista de móveis 1
Promotor de vendas 6
Repositor – em supermercados 35
Repositor de mercadorias 50
Salgadeiro 1
Servente de limpeza 1
Servente de pedreiro 15
Soldador 1
Técnico de carnes e derivados 12
Técnico de edificações 1
Técnico de planejamento e programação da manutenção 1
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 3
Técnico de vendas 1
Trabalhador de extração florestal, em geral 20
Vendedor de comércio varejista 1
Vendedor interno 8
Vigia 10
Total Geral 1445
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA  
DESCRIÇÃO – 52 FUNÇÕES Total
Ajudante de açougueiro (comércio) 1
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 22
Alimentador de linha de produção 10
Almoxarife 5
Armazenista 1
Assistente de vendas 1
Atendente de balcão 3
Atendente de lanchonete 20
Atendente de lojas 12
Atendente de lojas e mercados 62
Atendente de padaria 31
Atendente do setor de frios e laticínios 7
Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 4
Auxiliar de armazenamento 7
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1
Auxiliar de cozinha 21
Auxiliar de limpeza 105
Auxiliar de linha de produção 41
Auxiliar de padeiro 71
Auxiliar nos serviços de alimentação 35
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 2
Borracheiro 2
Camareira de hotel 2
Churrasqueiro 2
Copeiro 2
Cozinheiro geral 3
Cuidador de idosos 3
Eletrotécnico 1
Embalador, a mão 11
Empacotador, a mão 2
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 1
Estoquista 8
Fiscal de prevenção de perdas 6
Frentista 5
Garçom 10
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1
Mecânico de automóvel 1
Montador de móveis e artefatos de madeira 1
Motofretista 2
Motorista de caminhão 2
Operador de caixa 365
Operador de processo de produção 14
Operador de secador (produtos agrícolas) 2
Operador de telemarketing ativo 25
Pedreiro 3
Porteiro 1
Promotor de vendas 6
Repositor – em supermercados 35
Repositor de mercadorias 50
Servente de limpeza 1
Técnico de planejamento e programação da manutenção 1
Trabalhador de extração florestal, em geral 20
Total Geral 1050
QUANTIDADE DE VAGAS PCD  
DESCRIÇÃO – 5 FUNÇÕES Total
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1
Auxiliar de limpeza 2
Auxiliar de linha de produção 2
Empacotador, a mão 2
Porteiro 1
Total Geral 8
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA  
DESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES Total
Cozinheiro geral 1
Garçom 10
Total Geral 11

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