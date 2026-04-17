Confira as mais de 1,4 mil vagas ofertadas pela Funsat nesta sexta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.445 vagas de emprego nesta sexta-feira (17), em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas em 113 funções e contemplam diferentes níveis de experiência, além de opções para pessoas com deficiência (PCDs) e vagas temporárias .

Entre as funções com maior número de vagas estão Operador de caixa (367), Auxiliar de limpeza (124), Auxiliar de linha de produção (55), Auxiliar operacional de logística (50), Repositor de mercadorias (50) e Ajudante de carga e descarga de mercadoria (45). Também há oportunidades para Auxiliar de cozinha (42), Auxiliar nos serviços de alimentação (36), Repositor em supermercados (35), Atendente de padaria (33) e Estoquista (26).

Outras funções com vagas incluem Atendente de lanchonete (20), Trabalhador de extração florestal (20), Operador de telemarketing ativo (25), Motorista de caminhão (12), Técnico de carnes e derivados (12), Garçom (10), Alimentador de linha de produção (10), Encarregado de supermercado (10) e Vigia (10), além de diversas áreas técnicas e operacionais.

Para quem busca o primeiro emprego ou não possui experiência, há 1.050 vagas em 52 funções. Entre elas, destaque para Operador de caixa (365), Auxiliar de limpeza (105), Auxiliar de linha de produção (41), Auxiliar de padeiro (71), Atendente de lojas e mercados (62), Repositor de mercadorias (50), Repositor em supermercados (35), Auxiliar nos serviços de alimentação (35) e Atendente de padaria (31).

Já as vagas destinadas a pessoas com deficiência somam 8 oportunidades, distribuídas entre funções como Auxiliar de limpeza (2), Auxiliar de linha de produção (2), Empacotador (2), Porteiro (1) e Ajudante de carga e descarga (1). Há ainda 11 vagas temporárias para funções como Garçom (10) e Cozinheiro geral (1).

Os interessados devem manter o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde é possível consultar vagas, contratos e informações sobre o seguro-desemprego. O atendimento presencial da Funsat acontece das 7h às 16h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

Confira a lista:



QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 113 FUNÇÕES Total Acabador de mármore e granito 5 Açougueiro 4 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 45 Ajudante de eletricista 2 Alimentador de linha de produção 10 Almoxarife 5 Analista de crédito (instituições financeiras) 2 Analista de negócios 1 Armazenista 1 Assistente de cozinhador 1 Assistente de serviço de contabilidade 1 Assistente de vendas 1 Atendente de balcão 6 Atendente de lanchonete 20 Atendente de lojas 13 Atendente de lojas e mercados 62 Atendente de mesa 1 Atendente de padaria 33 Atendente do setor de frios e laticínios 7 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 4 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar de almoxarifado 2 Auxiliar de armazenamento 7 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1 Auxiliar de cozinha 42 Auxiliar de lavanderia 2 Auxiliar de limpeza 124 Auxiliar de linha de produção 55 Auxiliar de logística 2 Auxiliar de operação 5 Auxiliar de padeiro 71 Auxiliar nos serviços de alimentação 36 Auxiliar operacional de logística 50 Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 2 Borracheiro 3 Cabeleireiro unissex 1 Camareira de hotel 2 Campeiro (bovinos de corte) 1 Chefe de portaria de hotel 1 Churrasqueiro 3 Confeiteiro 1 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1 Consultor de vendas 13 Copeiro 2 Costureira de reparação de roupas 2 Costureira em geral 14 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro geral 8 Cuidador de idosos 3 Desenhista de páginas da internet (web designer) 1 Eletricista de instalações 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 4 Eletricista de manutenção industrial 1 Eletrotécnico 1 Embalador, a mão 11 Empacotador, a mão 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 6 Empregado doméstico arrumador 1 Encarregado de supermercado 10 Estoquista 26 Fiscal de caixa 2 Fiscal de prevenção de perdas 6 Frentista 5 Garçom 10 Gerente de hotel 1 Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação 1 Gerente de vendas 1 Guarda de vigilância 10 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1 Maître 1 Mecânico 2 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de empilhadeira 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de motor a diesel 1 Mecânico de suspensão 1 Mecânico de veículos 2 Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 2 Montador de estruturas metálicas 4 Montador de móveis e artefatos de madeira 1 Motofretista 8 Motorista de caminhão 12 Oficial de manutenção 17 Operador de caixa 367 Operador de processo de produção 14 Operador de secador (produtos agrícolas) 2 Operador de telemarketing ativo 25 Padeiro 11 Pedreiro 8 Perfumista 7 Polidor de automóveis 1 Porteiro 1 Professor de educação física no ensino superior 1 Projetista de móveis 1 Promotor de vendas 6 Repositor – em supermercados 35 Repositor de mercadorias 50 Salgadeiro 1 Servente de limpeza 1 Servente de pedreiro 15 Soldador 1 Técnico de carnes e derivados 12 Técnico de edificações 1 Técnico de planejamento e programação da manutenção 1 Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 3 Técnico de vendas 1 Trabalhador de extração florestal, em geral 20 Vendedor de comércio varejista 1 Vendedor interno 8 Vigia 10 Total Geral 1445

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 52 FUNÇÕES Total Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 22 Alimentador de linha de produção 10 Almoxarife 5 Armazenista 1 Assistente de vendas 1 Atendente de balcão 3 Atendente de lanchonete 20 Atendente de lojas 12 Atendente de lojas e mercados 62 Atendente de padaria 31 Atendente do setor de frios e laticínios 7 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 4 Auxiliar de armazenamento 7 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1 Auxiliar de cozinha 21 Auxiliar de limpeza 105 Auxiliar de linha de produção 41 Auxiliar de padeiro 71 Auxiliar nos serviços de alimentação 35 Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 2 Borracheiro 2 Camareira de hotel 2 Churrasqueiro 2 Copeiro 2 Cozinheiro geral 3 Cuidador de idosos 3 Eletrotécnico 1 Embalador, a mão 11 Empacotador, a mão 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Estoquista 8 Fiscal de prevenção de perdas 6 Frentista 5 Garçom 10 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1 Mecânico de automóvel 1 Montador de móveis e artefatos de madeira 1 Motofretista 2 Motorista de caminhão 2 Operador de caixa 365 Operador de processo de produção 14 Operador de secador (produtos agrícolas) 2 Operador de telemarketing ativo 25 Pedreiro 3 Porteiro 1 Promotor de vendas 6 Repositor – em supermercados 35 Repositor de mercadorias 50 Servente de limpeza 1 Técnico de planejamento e programação da manutenção 1 Trabalhador de extração florestal, em geral 20 Total Geral 1050

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 5 FUNÇÕES Total Ajudante de carga e descarga de mercadoria 1 Auxiliar de limpeza 2 Auxiliar de linha de produção 2 Empacotador, a mão 2 Porteiro 1 Total Geral 8

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA DESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES Total Cozinheiro geral 1 Garçom 10 Total Geral 11

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