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UFMS inaugura novo prédio em Naviraí e amplia estrutura no interior do Estado

Unidade 2 do campus foi entregue em parceria com a SPU e passa a integrar expansão da universidade na região

23 abril 2026 - 19h12Taynara Menezes
A estrutura foi destinada gratuitamente pela SPU à UFMS A estrutura foi destinada gratuitamente pela SPU à UFMS   (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) inaugurou, nesta quarta-feira (22), a Unidade 2 do campus de Naviraí. O novo prédio, localizado na região central da cidade, foi entregue em parceria com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

A estrutura foi destinada gratuitamente pela SPU à UFMS e avaliada em cerca de R$ 1 milhão. Antes da inauguração, o espaço passou por adequações e melhorias para receber atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão.

Com a nova unidade, a UFMS amplia sua atuação no município, que agora conta com 10 cursos de nível superior. O objetivo é fortalecer a presença da universidade no interior e aproximar a instituição da comunidade local.

A cerimônia de entrega contou com a participação da reitora da UFMS, Camila Ítavo, do vice-reitor Albert Schiaveto e do diretor da unidade de Naviraí, Daniel Henrique Lopes.

Segundo a reitora, o novo prédio representa a expansão da universidade no município e contribui para a integração entre estudantes, técnicos, professores e a população, ampliando o alcance dos projetos de ensino, pesquisa e extensão na região.

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