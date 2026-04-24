Estudantes de MS podem pedir isenção da taxa do Enem até fim de abril

Estudantes de Mato Grosso do Sul ganharam mais prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. O Ministério da Educação prorrogou o período até o dia 30 de abril, data que também passa a valer para quem precisa justificar ausência na edição anterior do exame.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (24), quando se encerraria o prazo inicial. A medida amplia a oportunidade para candidatos que ainda não haviam feito o pedido, especialmente aqueles que dependem da gratuidade para participar da prova.

A solicitação deve ser feita pela Página do Participante, utilizando o login do Gov.br. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), têm direito à isenção estudantes matriculados no último ano do ensino médio em escola pública em 2026, além de quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Também podem solicitar o benefício candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e participantes do programa Pé-de-Meia. O Inep reforça que, mesmo com a isenção aprovada, é obrigatório realizar a inscrição no Enem dentro do prazo que ainda será divulgado.

Já a justificativa de ausência é destinada a quem conseguiu a isenção no Enem 2025, mas não compareceu aos dois dias de prova e deseja solicitar novamente o benefício para 2026.

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