Menu
Menu Busca sexta, 24 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Brasileiro vira manchete por ato de empatia na Maratona de Boston

Robson Gonçalves abriu mão de recorde para ajudar corredor em exaustão

24 abril 2026 - 17h11Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Robson Gonçalves abriu mão de recorde para ajudar corredor em exaustãoRobson Gonçalves abriu mão de recorde para ajudar corredor em exaustão   (Reuters/Cj Gunther)

O brasileiro Robson Gonçalves de Oliveira virou notícia esta semana por sua participação na Maratona de Boston (EUA). Mas o que chamou a atenção geral não foi a performance esportiva do operador de máquinas de 36 anos, mas a sua solidariedade e empatia em relação a outro participante da prova.

Robson, que é operador de máquina em uma empresa de caminhões em São Bernardo do Campo, São Paulo, iniciou a prova, na última segunda-feira (20), com um objetivo claro, terminar abaixo do tempo de 2h40min, superando desta forma a sua melhor marca pessoal em uma prova desta distância.

Porém, os planos do brasileiro mudaram nos metros finais da prova, quando viu à distância o norte-americano Ajay Haridasse, de 21 anos, que estava completamente exausto, mau conseguindo ficar de pé. Naquele momento o britânico Aaron Beggs, que também participava da prova, estava amparando o jovem corredor.

Diante da cena, Robson também parou, abrindo mão da possibilidade de alcançar seu melhor tempo em uma maratona, e se juntou ao esforço para permitir que Ajay Haridasse alcançasse a linha de chegada.

“Foi um decisão de segundos. Quando entrei na avenida final da maratona, faltando alguns metros para conseguir o meu melhor tempo, vi, à distancia, o Ajay Haridasse em colapso. Eu sabia que não teria forças sozinho para ajudá-lo. No momento eu pensei: Deus, se alguém parar, eu também vou ajudá-lo. E Deus foi tão generoso conosco que o Aaron Beggs parou, e eu sabia que poderia ajudar, pois dois são mais fortes do que apenas um. Grato a Deus pela força que nos deu naquele momento, e pelo Haridasse não ter desistido. Meu amigo você foi muito forte. Parabéns pela prova. Este é o espírito de Boston”, afirmou o brasileiro em uma postagem na internet.

Ao realizar o ato de generosidade, Robson encerrou a prova com o tempo de 2h44min, perdendo a oportunidade de bater seu recorde pessoal, mas virou manchete em veículos de comunicação de várias do mundo por mostrar que o esporte também é um espaço para a generosidade e a empatia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rayssa Leal é um dos nomes fortes do esporte brasileiro
Esportes
Interesse feminino em esportes tem skate em alta e avanço do futebol
Prestianni foi acusado de proferir falas discriminatórias
Esportes
Jogador do Benfica é suspenso após ofensa a Vini Jr. na Champions
Etapa oferece provas de 21 km, 10 km e 5 km
Esportes
Circuito LIVE! Run XP movimenta Campo Grande com corrida de até 21 km
Faltando 50 dias para a Copa do Mundo de 2026, Fifa reabre venda de ingressos
Esportes
Faltando 50 dias para a Copa do Mundo de 2026, Fifa reabre venda de ingressos
Gabrielzinho superou ao menos cinco estrangeiros no prêmio
Esportes
Gabrielzinho vence Laureus e é eleito melhor atleta com deficiência do mundo
Imagem ilustrativa
Esportes
Abertas as inscrições para o Circuito Sesc de Corridas em Campo Grande
Circuito Sesc anuncia inscrições para a etapa Horto Florestal
Esportes
Circuito Sesc anuncia inscrições para a etapa Horto Florestal
João Fonseca
Esportes
João Fonseca sobe de posição no ranking mundial do tênis
Recordista mundial, o brasileiro Gabrielzinho concorre a prêmio internacional de esportes
Esportes
Recordista mundial, o brasileiro Gabrielzinho concorre a prêmio internacional de esportes
Fim de semana tem vôlei de praia, futsal e boxe em MS; confira a agenda esportiva
Esportes
Fim de semana tem vôlei de praia, futsal e boxe em MS; confira a agenda esportiva

Mais Lidas

Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital
Polícia
Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital
Dandara Vick -
Justiça
Justiça confirma júri popular para acusados de matar travesti em presídio de Campo Grande
Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
"Alemãozinho", próximo do advogado durante julgamento - Foto: JD1
Justiça
Réu diz ao juiz que confessou assassinato na Capital após ser espancado por policiais