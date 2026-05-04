Rapaz discute com homem e acaba esfaqueado em Chapadão do Sul

Rapaz, de 27 anos, precisou de atendimento médico durante a noite deste domingo, dia 3, após ser esfaqueado por um homem, até o momento não identificado, na região do Polo Empresarial, em Chapadão do Sul.
A vítima informou aos militares do Corpo de Bombeiros, que esteve com o suspeito e em determinado momento, começou uma discussão e na sequência, o indivíduo desferiu as facadas, fugindo logo depois.
Segundo o site Jovem Sul News, o rapaz foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal.
A Polícia Militar chegou a realizar diligências, mas não localizou o suspeito. O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil.
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