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Rapaz discute com homem e acaba esfaqueado em Chapadão do Sul

Suspeito fugiu do local e não foi localizado até o momento

04 maio 2026 - 16h38Vinicius Costa
Hospital Municipal de Chapadão do SulHospital Municipal de Chapadão do Sul   (Jovem Sul News)

Rapaz, de 27 anos, precisou de atendimento médico durante a noite deste domingo, dia 3, após ser esfaqueado por um homem, até o momento não identificado, na região do Polo Empresarial, em Chapadão do Sul.

A vítima informou aos militares do Corpo de Bombeiros, que esteve com o suspeito e em determinado momento, começou uma discussão e na sequência, o indivíduo desferiu as facadas, fugindo logo depois.

Segundo o site Jovem Sul News, o rapaz foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal.

A Polícia Militar chegou a realizar diligências, mas não localizou o suspeito. O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil.

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