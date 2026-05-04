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Menino é resgatado após picada de jararaca em região isolada do Pantanal

Operação dos bombeiros enfrentou neblina e navegação noturna para socorrer a vítima

04 maio 2026 - 15h12Vinicius Costa
Bombeiros montaram operação para resgatar a criançaBombeiros montaram operação para resgatar a criança   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um menino de 8 anos foi resgatado após ser picado por uma cobra da espécie jararaca na região do Pantanal do Cedro, em Corumbá, na noite de domingo (3). A operação foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e exigiu deslocamento fluvial em condições adversas.

O chamado ocorreu por volta das 20h, e a equipe iniciou o resgate mesmo com navegação noturna, que não é recomendada. A ação foi dificultada por baixa visibilidade, neblina intensa e grande quantidade de vegetação aquática no rio, o que reduziu a velocidade da embarcação.

A criança foi localizada na região do Porto Bauvinha, próximo ao Rio Negrinho, após ser picada na área externa de um rancho. No local, os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos; o menino apresentava inchaço no tornozelo, dor, tontura e episódios de vômito.

Após o atendimento inicial, a vítima foi transportada por via fluvial até um porto no bairro Universitário, em Corumbá, onde a equipe chegou por volta das 2h. Em seguida, o menino foi encaminhado ao pronto-socorro municipal.

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