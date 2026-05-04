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Homem é socorrido inconsciente após ser agredido em Campo Grande

Vítima apresentava ferimentos graves na cabeça e no rosto

04 maio 2026 - 10h11Vinicius Costa
Imagem ilustrativa / Atendimento Corpo de BombeirosImagem ilustrativa / Atendimento Corpo de Bombeiros   (Brenda Assis)

Homem, de 53 anos, foi socorrido inconsciente após ser encontrado com ferimentos graves na cabeça e no rosto, durante a noite deste domingo, dia 3, no Parque dos Laranjais, em Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros é quem realizou o resgate da vítima, encaminhando para a Santa Casa. A Polícia Militar esteve no local e não foram encontrados suspeitos e tampouco testemunhas sobre o fato.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais foram os primeiros a chegar e encontraram a vítima caída, inconsciente e desacordada.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como lesão corporal dolosa.

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