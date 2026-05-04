MS terá novo concurso para professores com 2 mil vagas na rede estadual

O governador Eduardo Riedel autorizou a realização de um novo concurso público com 2 mil vagas para professores da Rede Estadual de Ensino. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (4), após reunião com representantes da Fetems, na Governadoria.

A abertura do certame ocorre após negociação com a categoria e amplia significativamente o número de vagas em relação ao último concurso. O governo estadual afirma que a medida busca reforçar a qualidade do ensino e atender à demanda nas escolas da rede pública.

Segundo o secretário de Educação, Hélio Daher, o novo modelo permitirá que os candidatos concorram a vagas em todo o Estado, sem divisão por municípios. A proposta é dar mais flexibilidade aos professores e facilitar a distribuição de profissionais conforme a necessidade da rede.

A presidente da Fetems, Deumeires Batista de Souza, classificou a autorização como um avanço para a categoria e destacou que o número de vagas atende a uma demanda antiga. Ela também lembrou que o último concurso previa 722 vagas, mas teve mais de 1,3 mil aprovados convocados, com expectativa de novas chamadas.

Com a autorização, a próxima etapa será a definição do cronograma pela Secretaria de Administração, responsável pela organização do concurso e publicação do edital com datas e regras do processo seletivo.

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