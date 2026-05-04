MS reduz pobreza e retira 44,6 mil pessoas da vulnerabilidade em dois anos

Mais de 44,6 mil pessoas deixaram a situação de pobreza em Mato Grosso do Sul em dois anos, segundo dados do CadÚnico divulgados pelo governo federal e compilados pela Sead. O avanço é atribuído à ampliação de programas sociais e políticas de inclusão no Estado.

O resultado considera o período entre março de 2024 e março de 2026 e reflete uma estratégia baseada na inserção de famílias em situação de vulnerabilidade em programas estruturantes. A redução dos índices de pobreza ocorre de forma contínua desde 2023, acompanhando a melhora de indicadores sociais.

Entre as iniciativas, o programa MS Supera foi ampliado para 2,5 mil vagas em 2026 e concede auxílio de R$ 1.621 a estudantes de baixa renda. Já o Mais Social atende cerca de 46 mil famílias, além de ações complementares como qualificação profissional, pagamento de contas de energia e distribuição de cestas alimentares.

Dados do IBGE apontam ainda que 34 mil famílias deixaram a condição de insegurança alimentar apenas em 2024. No recorte da extrema pobreza, a queda foi de 40,74% em dois anos, colocando Mato Grosso do Sul entre os estados com menores índices do país.

A estratégia do governo inclui busca ativa nos 79 municípios para localizar famílias em extrema pobreza e ampliar o acesso a benefícios. Segundo a Sead, a combinação de transferência de renda, qualificação e inclusão produtiva tem sustentado a redução dos indicadores sociais no Estado.

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