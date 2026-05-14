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Campo Grande abre processo seletivo para facilitador social

O edital prevê 30 vagas com salário bruto de R$ 1,8 mil e carga horária de 40 horas semanais

14 maio 2026 - 13h37Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A Prefeitura de Campo Grande abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de facilitadores sociais que vão atuar em unidades da assistência social da Capital. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (14) e prevê 30 vagas com salário bruto de R$ 1,8 mil e carga horária de 40 horas semanais.

As oportunidades são destinadas a profissionais com ensino médio completo e experiência em atividades específicas. Há vagas para instrutor de informática (1), violão (4), percussão e canto (3), dança de salão (2), street dance ou hip hop (9), capoeira (8), estética e beleza (1), culinária e panificação (1) e corte e costura (1). Todos os contratos terão duração inicial de 12 meses.

Os facilitadores sociais vão atuar em atividades socioeducativas voltadas a famílias, crianças, adolescentes e idosos atendidos nos CRAS, Centros de Convivência e Centros de Convivência do Idoso do município. Entre as funções previstas estão oficinas culturais, esportivas, educativas e de qualificação, além de ações para fortalecimento de vínculos comunitários e prevenção de situações de vulnerabilidade social.

O processo terá etapas como inscrição online, divulgação dos inscritos, análise de recursos e classificação final.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas entre os dias 15 até às 18h do dia18 de maio, exclusivamente pela internet, no site da Secretaria Municipal de Administração e Inovação, pelo endereço www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo

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