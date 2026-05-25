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Começa nesta segunda evento sobre segurança viária com debate sobre a Rota Bioceânica

Evento reúne especialistas, autoridades e representantes do transporte até terça-feira (26)

25 maio 2026 - 08h54Sarah Chaves    atualizado em 25/05/2026 às 10h08
Foto: Hemerson Lopes/Portal Rota BioceânicaFoto: Hemerson Lopes/Portal Rota Bioceânica  

Começa nesta segunda-feira (25), em Campo Grande, a terceira edição do Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária, evento voltado à discussão de logística, infraestrutura, segurança viária e integração internacional. A programação segue até terça-feira (26), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, com expectativa de reunir mais de 400 participantes. 

A edição deste ano terá como tema central a Rota Bioceânica, corredor internacional que ligará Mato Grosso do Sul aos portos do Chile por meio de Paraguai e Argentina. A conexão entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, no Paraguai, é considerada estratégica para o escoamento da produção regional ao mercado asiático.

Promovido pela Segsatra, em parceria com empresas do setor de transporte e apoio de órgãos públicos, o fórum contará com debates sobre segurança viária, sustentabilidade, inovação tecnológica, descarbonização e integração alfandegária entre os países envolvidos na rota. 

A programação desta segunda-feira (25) terá palestra do diplomata do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro, sobre “Integração Logística e Competitividade Global na Rota Bioceânica”. Também participam Elaine Radel, Oswaldo Conti-Bosso, Emerson Roberto Muniz da Silva, Marcus Budel e Willians Zanolli. 

Entre os painéis previstos para o primeiro dia estão discussões sobre harmonização regulatória, acordos aduaneiros, infraestrutura do corredor bioceânico, rastreamento inteligente, fiscalização integrada e desburocratização do transporte internacional. Os debates terão participação de nomes como Isac Javier, Rafael Torres Morales, Dra. Cristiane Viegas, Júlio Cesar Donelli Pellizzon, Murilo Lombardo, João Paulo Pinheiro Bueno, Vinícius de Souza Almeida, José Eduardo Buenas Moreal, Paulo Afonso R. S. Lustosa, Altair Cirico, Valdeci Berticelli Pavoni, Sandra Amarilha, Leonardo Rodrigues Congo e Luiz Alexandre Gomes da Silva. 

Além de painéis e palestras, o evento terá espaços de networking e rodadas de negócios voltadas ao setor logístico e de transporte rodoviário.
 

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