Frejat, Festival do Hambúrguer e Revoada Cultural movimentam fim de semana na Capital

Campo Grande terá um fim de semana cheio de atrações culturais e gastronômicas. Entre os destaques estão o show de Frejat no Araruna Fest, a nova edição do Festival do Hambúrguer e a Revoada Cultural, que ocupa o centro da cidade com dezenas de atrações. A programação também inclui festas juninas, feiras criativas, eventos beneficentes e música eletrônica.

SEXTA-FEIRA

4º Festival do Hambúrguer - Hambúrguer artesanal, chope gelado e música ao vivo movimentam mais uma edição do festival promovido pelos Hamburgueiros do MS. O evento reúne mais de 30 opções de lanches, espaço kids e atrações musicais durante a noite.

Hora: 19h

Local: Estacionamento do Bioparque Pantanal

Entrada: Gratuita

Audição do álbum “SDM2” com Rxfx - Após ganhar destaque internacional com faixas tocadas por nomes como Fred Again.., Skrillex e Arca, o produtor campo-grandense Rxfx apresenta ao público seu novo álbum em uma noite de música eletrônica com participações de DJs convidados.

Hora: 22h

Local: Mirante Stage – R. Dr. Zerbini, 53

Entrada: a partir de R$ 15

CineSesc exibe “Luiz Melodia – No Coração do Brasil” - O documentário revisita a trajetória de Luiz Melodia por meio de imagens raras, entrevistas e registros inéditos que destacam a importância do artista para a música brasileira.

Hora: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

Feirinha Casa Hub - Moda autoral, gastronomia, arte e música integram mais uma edição da feira criativa da Casa Hub, que reúne dezenas de expositores locais em uma programação voltada à economia criativa.

Hora: 17h às 22h

Local: Casa Hub – Av. Afonso Pena, 5842

Entrada: Gratuita

Vegan 90’s Sunset - Com clima nostálgico dos anos 90, o evento mistura gastronomia vegetariana, atividades recreativas, feira de expositores e apresentações musicais com o Quarteto de Jazz da Fundac e DJ Peagaa.

Hora: 16h às 22h

Local: Casa de Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

SÁBADO

Velório em Vida - Misturando música, encontros e reflexões sobre afeto e presença, Tiago Pitthan promove uma celebração diferente, transformando despedidas em momentos de convivência e troca.

Hora: 17h

Local: Clube dos Canalhas – Rua Dom Lustosa, 214, Jardim Seminário

Entrada: contribuição voluntária na portaria

Feira Mixturô – Aniversário de 3 Anos - Com programação especial de aniversário, a feira reúne arte, gastronomia, economia criativa e atrações musicais em dois dias de celebração.

Hora: 17h às 22h

Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor

Entrada: Gratuita

Araruna Fest - Frejat, O Bando do Velho Jack, Erica Espíndola e alunos da School of Rock comandam uma noite dedicada ao rock nacional, com homenagens e apresentações especiais.

Hora: 17h30

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: a partir de R$ 75

Baile do Buraco Quente na Rua - A cultura periférica toma conta do centro da Capital com sets de funk e música urbana apresentados pelos DJs Valto, Amanda Ka, MatMet e Fidel.

Hora: 18h

Local: Av. Calógeras, em frente à Plataforma Cultural

Entrada: Gratuita

34ª Festa do Padroeiro da Paróquia Sagrado Coração - A tradicional festa junina da paróquia abre a temporada com quermesse, comidas típicas, artesanato, música e atividades para toda a família.

Hora: 19h

Local: Paróquia Sagrado Coração – Av. Mato Grosso, 3280

Entrada: Gratuita

4º Festival do Hambúrguer - Hambúrgueres artesanais, chope, música ao vivo e espaço kids fazem parte da programação do festival organizado pelos Hamburgueiros do MS.

Hora: 19h

Local: Estacionamento do Bioparque Pantanal

Entrada: Gratuita

Lançamento Oficial do V Festival Caminhos do Tango - Os bailarinos Vanessa Jardim e Mário Sérgio participam do lançamento oficial do festival com uma noite dedicada ao tango em Campo Grande.

Hora: 20h

Local: Espaço Tango Vip – Rua Agnaldo Trouy, 49, Cabreúva

Entrada: informações pelo (67) 99243-3752

Revoada Cultural - O centro de Campo Grande vira palco para mais de 40 atrações artísticas entre shows, performances, feira criativa e gastronomia. Entre os destaques nacionais estão o rapper brasiliense GOG e a artista indígena Katú Mirim.

Hora: 10h às 00h

Local: Rua Maracaju com Rua 14 de Julho

Entrada: Gratuita

DOMINGO

Feira Mixturô – Aniversário de 3 Anos -A feira celebra três anos de atividades com uma programação recheada de gastronomia, arte, economia criativa e apresentações musicais.

Hora: 17h às 22h

Local: Praça do Peixe – Av. Bom Pastor

Entrada: Gratuita

Revoada Cultural - Shows, intervenções urbanas, gastronomia e feira criativa ocupam o centro de Campo Grande durante o evento, que reúne mais de 40 atrações locais e nacionais. Entre os destaques estão GOG e a rapper indígena Katú Mirim.

Hora: 10h às 00h

Local: Rua Maracaju com Rua 14 de Julho

Entrada: Gratuita

Feira da Orla Morena - Com atrações culturais, expositores e opções gastronômicas, a feira recebe ainda o Apoeme-se e uma intervenção circense poética ao longo da programação.

Hora: 15h às 22h

Local: Avenida Noroeste, 1500

Entrada: Gratuita

34ª Festa do Padroeiro da Paróquia Sagrado Coração - A tradicional quermesse abre a temporada junina com comidas típicas, música, artesanato e atividades para toda a família até o mês de junho.

Hora: 19h

Local: Paróquia Sagrado Coração – Av. Mato Grosso, 3280

Entrada: Gratuita

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