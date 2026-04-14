Arquiteta que caiu de caminhonete do ex-marido é velada em Campo Grande

Começou na manhã desta terça-feira (14) o velório de Ely da Silva Quevedo, de 53 anos, que morreu após cair de uma caminhonete em movimento na BR-163, em Campo Grande. O veículo era conduzido pelo ex-marido da vítima, e o caso está sob investigação da 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

As despedidas fúnebres ocorrem na Capela e Funerária Campo Grande, localizada na rua Dr. Dolor Ferreira de Andrade, nº 23, esquina com a rua 13 de Maio, no bairro São Francisco. O sepultamento está previsto para ocorrer no período da tarde, no Cemitério Nacional Parque.

Investigação – A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), informou que investiga com rigorosa perspectiva de gênero as circunstâncias da morte da arquiteta Ely da Silva Quevedo, de 53 anos, ocorrida na manhã de segunda-feira (13), em Campo Grande. A apuração segue em andamento e não descarta a hipótese de feminicídio.

A DEAM confirma que Ely da Silva estava com o ex-marido — com quem passava por um processo de separação — quando teria caído de um veículo em movimento, vindo a ser atingida pela roda traseira do próprio automóvel.

A especializada esclarece que todas as mortes de mulheres são investigadas com perspectiva de gênero, a fim de evitar a naturalização da violência ou a eventual omissão de indícios de feminicídio.

No caso em apuração, embora a versão inicial apresentada pelo ex-companheiro aponte para a hipótese de suicídio, a autoridade policial não descarta a linha de investigação de feminicídio.

O ex-marido foi conduzido à delegacia para prestar depoimento em termo próprio. A investigação segue em andamento, com a coleta de depoimentos e análise de imagens e demais elementos periciais.

A Polícia Civil reforça que o caso será apurado de forma técnica, isenta e com rigor investigativo, até a completa elucidação dos fatos.

Imagem - Divulgação



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