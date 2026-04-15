Aeroportos de MS ampliam oferta de voos no feriado

Entre os dias 17 e 22 de abril, feriado de Tiradentes, os aeroportos de Mato Grosso do Sul devem receber aumento no fluxo de passageiros, com mais de 25 mil assentos ofertados em voos comerciais. Os dados são da Aena, concessionária que administra os terminais no estado.

Em Campo Grande, principal porta de entrada aérea, serão 24.200 assentos distribuídos em 136 pousos e decolagens ao longo do período. Já em Ponta Porã, estão previstos 544 assentos em 4 operações, enquanto Corumbá terá 816 assentos em 6 voos programados.

A movimentação acompanha o aumento da procura por viagens durante o feriado prolongado, período em que muitos aproveitam para se deslocar dentro do país.

Nos demais aeroportos administrados pela Aena em outras regiões do Brasil, a oferta também cresce, com destaque para terminais de grande porte, que concentram o maior volume de voos e conexões.

Segundo a concessionária, a estrutura está preparada para atender a demanda, com foco na operação regular dos voos e no atendimento aos passageiros durante os dias de maior movimento.

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