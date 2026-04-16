Menu
Menu Busca quinta, 16 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #2 Abr26
Saúde

Promotoria abre inquérito para apurar situação do CAPS Vila Almeida em Campo Grande

Investigação ocorre após fiscalização do Conselho Regional de Medicina, que identificou irregularidades que podem comprometer a qualidade e a segurança do atendimento aos usuários do SUS

16 abril 2026 - 11h36Vinícius Santos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do SulMinistério Público do Estado de Mato Grosso do Sul   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou inquérito civil para apurar as condições do Centro de Atenção Psicossocial III (Caps III) Vila Almeida, em Campo Grande, unidade da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). O processo investigativo segue sob sigilo na Promotoria de Justiça.

A apuração tem como base vistoria realizada pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM/MS) e pelo próprio MPMS, que identificou desgaste do prédio, infiltrações recorrentes, fiação elétrica exposta, ausência de adaptações de acessibilidade para pessoas com deficiência, além de falhas na manutenção predial, como aparelhos de ar-condicionado danificados e problemas em ambientes de uso comum.

Também foi verificada a ausência pontual de medicamentos essenciais. Embora a unidade mantenha equipe multiprofissional completa, foram registradas necessidades de adequações em equipamentos utilizados em situações de intercorrência clínica.

O inquérito civil tramita sob responsabilidade da 32ª Promotoria de Justiça, que expediu ofícios à prefeitura solicitando informações sobre providências adotadas ou em planejamento, prazos para reformas, aquisição de equipamentos, instalação de dispositivos de acessibilidade e regularização cadastral da unidade. Também foi determinada a realização de nova vistoria técnica in loco.

O Ministério Público destacou que, caso necessário, poderão ser adotadas medidas extrajudiciais ou judiciais para assegurar a regularidade do atendimento em saúde mental na Capital.

O órgão ressaltou ainda que os achados apontam irregularidades estruturais, cadastrais e assistenciais que podem comprometer a qualidade e a segurança do atendimento aos usuários do SUS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Anvisa proíbe canetas emagrecedoras irregulares no Brasil
Saúde
Anvisa proíbe canetas emagrecedoras irregulares no Brasil
Reunião de definição
Saúde
Plano de ação em Dourados estabelece medidas para enfrentamento da chikungunya
Viatura Polícia Militar
Polícia
PM salva bebê em parada cardiorrespiratória em meio ao desespero dos pais em Campo Grande
Morcego com raiva foi encontrado em Campo Grande
Saúde
Capital registra sexto caso de morcego com raiva em 2026
Vítima foi atendida no UPA Universitário
Saúde
'Avanço', diz Ministério Público sobre o fornecimento de comida nas UPAs e CRSs
Reunião do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública
Saúde
Chikungunya avança e faz 7ª vítima em Dourados
Equipes da polícia e perícia no local
Polícia
Subtenente que atirou na companheira segue vivo em estado grave na Santa Casa
Divulgação - PF
Polícia
PF intensifica combate a esquema de medicamentos ilegais usados para emagrecimento em MS
Campanha vai aplicar 89 mil doses de vacinas em territórios indígenas
Saúde
Campanha vai aplicar 89 mil doses de vacinas em territórios indígenas
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunya
Saúde
Dourados investiga 2ª morte por chikungunya fora das aldeias

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Pega 44 anos de prisão rapaz que matou 2 crianças inocentes em Campo Grande
Réu João Vitor de Souza Mendes - Foto: Vinícius Santos / JD1 Notícias
Justiça
Em júri, acusado de matar duas crianças pede para não ser julgado pela 'tatuagem'
Confusão aconteceu no Mercadão Municipal
Polícia
Discussão entre funcionários termina com um esfaqueado no Mercadão Municipal