"É o amor"! Expogrande começa hoje com show gratuito de Zezé di Camargo

A Acrissul dá início nesta quinta-feira (9) à 86ª edição da Expogrande 2026, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A abertura reúne autoridades, produtores rurais, empresários e lideranças, marcando o início de uma das maiores feiras agropecuárias do país.

A cerimônia oficial está marcada para as 19h, no Tatersal de Elite I, com destaque para o papel estratégico do agronegócio em Mato Grosso do Sul e no Brasil. A feira segue até o dia 19 de abril, com uma programação diversificada que inclui negócios, tecnologia, genética, capacitação, entretenimento e integração entre o campo e a cidade.

Encerrando a noite de abertura, o cantor Zezé di Camargo sobe ao palco com show gratuito na pista, abrindo a agenda de apresentações musicais do evento. Camarotes, bangalôs e áreas exclusivas seguem sendo comercializados pela organização.

Expogrande 2025 deixou números históricos

A edição de 2025 consolidou a retomada da força da Expogrande, com R$ 640,7 milhões em volume de negócios, crescimento de quase 12% em relação ao ano anterior, além de 125 mil visitantes ao longo dos 11 dias de feira. O resultado reforçou a relevância da Expogrande como vitrine do agronegócio e plataforma estratégica para geração de negócios.

Para 2026, a expectativa da Acrissul é superar os resultados do ano passado, com crescimento no número de leilões, ampliação da presença de expositores, atrações técnicas, ações educativas e grandes shows.

A Expogrande 2026 reafirma, mais uma vez, seu papel como espaço de inovação, tradição e fortalecimento do agro sul-mato-grossense.

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