Flávio Bolsonaro participa de abertura da Expogrande nesta quinta-feira

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participa nesta quinta-feira (9) da abertura da Expogrande, em Campo Grande, um dos principais eventos do agronegócio de Mato Grosso do Sul. O evento será no Parque de Exposições Laucídio Coelho, às 18h.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), conhecido como “Gordinho do Bolsonaro” e aliado próximo da família do presidente Jair Bolsonaro confirmou a presença do senador. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Nogueira destacou a presença de Flávio como momento de mobilização política e fortalecimento de pautas do setor agropecuário.

Flávio Bolsonaro agradeceu o convite e reforçou a expectativa de grande participação popular. “Espero todos vocês lá para prestigiar o agro, que é o orgulho da nossa nação”, afirmou, ressaltando a importância do setor para o país.

A Expogrande reúne produtores, empresários, autoridades e visitantes, com programação que inclui exposições, leilões e debates sobre o desenvolvimento do agronegócio. A presença de lideranças políticas tem se tornado frequente no evento.

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