Agronegócio
Agronegócio

Luan Santana é confirmado como primeira atração da Expogrande 2026

O anúncio já repercute intensamente nas redes sociais; veja a data do show

30 dezembro 2025 - 18h58Vinícius Santos
Luan Santana - Luan Santana -   (Foto: Reprodução)

O cantor Luan Santana é a primeira atração confirmada da Expogrande 2026, maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul. O show está marcado para o dia 18 de abril de 2026, em Campo Grande, durante a programação do evento.

A informação foi divulgada pela Dut’s Entretenimento e repercute nas redes sociais, com centenas de comentários comemorando a presença do artista sul-mato-grossense, que hoje é um dos nomes de maior sucesso no Brasil e também no exterior. 

Até o momento, os valores e o início das vendas dos ingressos ainda não foram divulgados. A Expogrande 2026 será realizada entre os dias 9 e 19 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. 

O evento é promovido e organizado pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), que destacou que a maior feira agro do Estado retorna ainda mais forte, reunindo entretenimento, negócios e inovação.

Outras atrações e detalhes da programação devem ser anunciados nos próximos dias. 

