Paciente com diabetes e fibromialgia denuncia espera de dois meses por atendimento em USF da Capital

Uma paciente com diabetes, pressão alta e fibromialgia denuncia dificuldades para conseguir atendimento na Unidade de Saúde da Família (USF) Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. Segundo o relato, ela realizou exames em abril e afirma que o retorno médico foi agendado apenas para junho, com espera de quase dois meses.

A paciente conta que já procurou a unidade três vezes para tentar atendimento, mas não conseguiu passar em consulta. “Eu vou lá e fico sentada naqueles bancos, e nem aguento por causa das dores que sinto, mas eles falam que nunca tem médico”, relata a mulher que preferiu não se identificar.

Ela afirma ainda que a dificuldade se agrava por conta das dores e limitações de mobilidade, já que precisa permanecer por longos períodos aguardando atendimento.

“Hoje é a terceira vez que eu venho aqui no posto de saúde do bairro Paulo Coelho Machado Não consegui atendimento E os exames que o médico do CEM mandou eles não conseguiram remarcar. O posto está cheio E hoje é o terceiro dia que eu venho aqui e não consegui atendimento”, desabafa.

O JD1 entrou em contato com a assessoria de imprensa da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e até o final dessa reportagem não teve retorno.

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