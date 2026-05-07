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Paciente com diabetes e fibromialgia denuncia espera de dois meses por atendimento em USF da Capital

Mulher relata três idas ao USF Paulo Coelho Machado sem conseguir consulta após realização de exames

07 maio 2026 - 17h12Taynara Menezes
USF Paulo Coelho Machado USF Paulo Coelho Machado   (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Uma paciente com diabetes, pressão alta e fibromialgia denuncia dificuldades para conseguir atendimento na Unidade de Saúde da Família (USF) Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. Segundo o relato, ela realizou exames em abril e afirma que o retorno médico foi agendado apenas para junho, com espera de quase dois meses.

A paciente conta que já procurou a unidade três vezes para tentar atendimento, mas não conseguiu passar em consulta. “Eu vou lá e fico sentada naqueles bancos, e nem aguento por causa das dores que sinto, mas eles falam que nunca tem médico”, relata a mulher que preferiu não se identificar.

Ela afirma ainda que a dificuldade se agrava por conta das dores e limitações de mobilidade, já que precisa permanecer por longos períodos aguardando atendimento.

“Hoje é a terceira vez que eu venho aqui no posto de saúde do bairro Paulo Coelho Machado Não consegui atendimento E os exames que o médico do CEM mandou eles não conseguiram remarcar. O posto está cheio E hoje é o terceiro dia que eu venho aqui e não consegui atendimento”, desabafa.

O JD1 entrou em contato com a assessoria de imprensa da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e até o final dessa reportagem não teve retorno. 

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