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Ação de adoção reúne cerca de 50 filhotes de cães e gatos na Praça da Bolívia neste domingo

Iniciativa da Subea acontece em clima de Dia das Mães e incentiva adoção responsável em Campo Grande

07 maio 2026 - 18h49Taynara Menezes
Os animais passaram por avaliação clínica, foram vermifugados e estão aptos para adoçãoOs animais passaram por avaliação clínica, foram vermifugados e estão aptos para adoção   (Foto: Divulgação)

A Praça da Bolívia, em Campo Grande, recebe neste domingo (10) uma ação de adoção de cães e gatos filhotes promovida pela Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), das 9h às 12h.

Em clima de Dia das Mães, a iniciativa convida famílias e pessoas interessadas em adotar a abrirem espaço para um novo integrante de quatro patas. Ao todo, cerca de 50 filhotes estarão disponíveis para adoção.

Os animais passaram por avaliação clínica, foram vermifugados e estão aptos para adoção responsável. A Subea também garante a castração dos filhotes adotados, como forma de contribuir para o controle populacional e o bem-estar animal.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto e comprovante de residência. No local, equipes da Subea também orientam sobre guarda responsável e cuidados com os pets.

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