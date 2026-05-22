Campo Grande recebe neste sábado a 4ª Corrida Unimed nos altos da Afonso Pena

Campo Grande recebe neste sábado (23) a 4ª edição da Corrida Unimed Campo Grande, que será realizada a partir das 16h na Vila Morena, conhecida como Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena. O evento contará com provas de caminhada de 2 km e corridas de 5 km, 10 km e 15 km.

A programação também terá a Corrida Kids, voltada para crianças de 5 a 12 anos, com percursos de até 500 metros divididos por faixa etária. Segundo a organização, todo o valor arrecadado com as inscrições da categoria infantil será destinado a uma instituição que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na Capital.

O percurso da corrida passará por vias como Avenida Afonso Pena, Avenida do Poeta, Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes, Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo e Avenida Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales.

Durante a realização da prova haverá alterações parciais no trânsito da região.

A organização informou que apenas uma faixa das vias será interditada, sem bloqueio total do tráfego, em esquema semelhante ao adotado nos fechamentos de fim de semana da Avenida Afonso Pena. As mudanças devem seguir até às 22h.

A orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao circularem pela região durante o evento. A corrida reúne atletas profissionais, corredores amadores e famílias em uma programação voltada ao incentivo da prática esportiva e da qualidade de vida.



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