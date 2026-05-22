Menu
Menu Busca sexta, 22 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Cidade

Campo Grande recebe neste sábado a 4ª Corrida Unimed nos altos da Afonso Pena

Evento terá percursos de até 15 km, Corrida Kids e alterações parciais no trânsito da região até às 22h

22 maio 2026 - 13h51Sarah Chaves
A orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao circularem pela regiãoA orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao circularem pela região  

Campo Grande recebe neste sábado (23) a 4ª edição da Corrida Unimed Campo Grande, que será realizada a partir das 16h na Vila Morena, conhecida como Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena. O evento contará com provas de caminhada de 2 km e corridas de 5 km, 10 km e 15 km.

A programação também terá a Corrida Kids, voltada para crianças de 5 a 12 anos, com percursos de até 500 metros divididos por faixa etária. Segundo a organização, todo o valor arrecadado com as inscrições da categoria infantil será destinado a uma instituição que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na Capital.

O percurso da corrida passará por vias como Avenida Afonso Pena, Avenida do Poeta, Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes, Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo e Avenida Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales.

Durante a realização da prova haverá alterações parciais no trânsito da região.

A organização informou que apenas uma faixa das vias será interditada, sem bloqueio total do tráfego, em esquema semelhante ao adotado nos fechamentos de fim de semana da Avenida Afonso Pena. As mudanças devem seguir até às 22h.

A orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao circularem pela região durante o evento. A corrida reúne atletas profissionais, corredores amadores e famílias em uma programação voltada ao incentivo da prática esportiva e da qualidade de vida.
 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Réu, Luiz Fernando durante o julgamento - Foto: Vinícius Santos / JD1
Justiça
Cuidador é condenado a 14 anos de prisão por matar cadeirante em Campo Grande
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
Universidade terá que indenizar estudante após atraso em regularização de estágio na Capital
Forças de Segurança afirmam que contatos de emergência estão funcionando
Cidade
Forças de Segurança afirmam que contatos de emergência estão funcionando
Foto: Divulgação
Cidade
Saneamento avança com novas obras e ampliação da cobertura em MS
Crime foi em 2024 - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Cuidador que matou cadeirante é julgado por júri popular em Campo Grande nesta sexta
Prefeito Lucas Foroni e deputado estadual Coronel David
Cidade
Governo de MS anuncia R$ 15 milhões para obras de asfalto e saneamento em Rio Brilhante
Episódios contam histórias sobre diversas vias da cidade
Comportamento
Parceria entre JD1 Notícias e Mídia Ciência estreia com vídeos informativos
Fumacê reforça combate a dengue
Cidade
Fumacê percorre Caiobá, Aero Rancho e Nova Lima nesta quinta-feira
Fachada do CAPS de Ribas do Rio Pardo (Foto: Divulgação)
Interior
Após atuação do MPMS, Ribas do Rio Pardo inaugura primeiro CAPS
Foto: Sarah Chaves
Cidade
Unidade móvel leva vacina contra gripe ao novo estacionamento da ALEMS

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande