Homem se passa por policial, invade casa e atira em mulher em Rio Brilhante

Mulher, de 45 anos, foi baleada dentro de casa na noite deste domingo (24), em Rio Brilhante, após um homem armado invadir o imóvel localizado na rua Candelária Sarate. A vítima foi atingida no joelho e segue internada aguardando cirurgia para retirada do projétil.

A família estava na residência por volta das 20h30, junto com o filho especial do casal, quando o suspeito arrombou a porta afirmando ser policial. Em seguida, ele efetuou um disparo e fugiu pulando o muro da casa.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital do município.

“Foi tudo muito rápido, não deu tempo de ver muita coisa. Ele entrou, atirou e fugiu pulando muro”, relatou o marido da vítima. A Polícia Militar realizou diligências na região, mas o suspeito não foi localizado. A família afirma que não possui desavenças ou histórico de ameaças.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar o autor e a motivação do crime.

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