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Homem se passa por policial, invade casa e atira em mulher em Rio Brilhante

A vítima foi atingida no joelho e segue internada aguardando cirurgia para retirada do projétil

25 maio 2026 - 13h12Vinicius Costa
Mulher segue internada na unidade hospitalarMulher segue internada na unidade hospitalar   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Mulher, de 45 anos, foi baleada dentro de casa na noite deste domingo (24), em Rio Brilhante, após um homem armado invadir o imóvel localizado na rua Candelária Sarate. A vítima foi atingida no joelho e segue internada aguardando cirurgia para retirada do projétil.

A família estava na residência por volta das 20h30, junto com o filho especial do casal, quando o suspeito arrombou a porta afirmando ser policial. Em seguida, ele efetuou um disparo e fugiu pulando o muro da casa.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital do município.

“Foi tudo muito rápido, não deu tempo de ver muita coisa. Ele entrou, atirou e fugiu pulando muro”, relatou o marido da vítima. A Polícia Militar realizou diligências na região, mas o suspeito não foi localizado. A família afirma que não possui desavenças ou histórico de ameaças.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar o autor e a motivação do crime.

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