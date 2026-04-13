Delegado confirma 10º feminicídio em MS após morte em Eldorado

Saiba Mais Polícia Casal é encontrado morto e polícia apura feminicídio em Eldorado

A morte de Vera Lúcia da Silva, de 41 anos, em Eldorado, na região sul de Mato Grosso do Sul, foi causada por disparos de arma de fogo e ocorreu na frente da filha do casal, de 9 anos. O caso, registrado na noite de domingo (12), é tratado como feminicídio seguido de suicídio.

De acordo com informações repassadas após as primeiras apurações, Vera foi atingida por tiros efetuados pelo ex-companheiro, Valdeci Caetano dos Santos, de 56 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Após o crime, ele tirou a própria vida com um disparo na cabeça.

“A vítima chegou em casa acompanhada da filha, momento em que o autor apareceu e efetuou os disparos. Em seguida, ele cometeu suicídio, tudo na presença da criança”, relatou o delegado Robilson, responsável pelo caso.

Segundo ele, o casal estava separado havia cerca de oito meses e já havia registros anteriores de violência doméstica. “Existiam ocorrências registradas e medidas protetivas em vigor em favor da vítima”, afirmou.

A Polícia Civil também confirmou que a menina presenciou toda a cena, considerada de extrema violência. “Foi um crime bárbaro, que deixou marcas profundas, principalmente pela presença da filha no momento dos fatos”, completou.

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