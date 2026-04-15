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Ponto facultativo e feriado suspendem serviços presenciais no Detran-MS na próxima semana

Unidades da Capital e do interior não terão funcionamento na segunda (20) e terça (21), retomando apenas na quarta-feira (22)

15 abril 2026 - 18h12Taynara Menezes
Durante o período, os serviços digitais seguem disponíveis por meio do portal Meu DetranDurante o período, os serviços digitais seguem disponíveis por meio do portal Meu Detran   (Foto: Divulgação)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) terá os serviços presenciais suspensos na próxima semana devido ao ponto facultativo na segunda-feira (20) e ao feriado nacional de Tiradentes na terça-feira (21).

Com isso, as unidades da Capital e do interior não terão atendimento nesses dois dias. O funcionamento presencial será retomado normalmente na quarta-feira (22).

Durante o período, os serviços digitais seguem disponíveis por meio do portal Meu Detran, do aplicativo Meu Detran MS e da assistente virtual Glória, via WhatsApp.

Pelas plataformas online, é possível realizar consultas, emitir documentos, agendar serviços, iniciar processos de habilitação e acompanhar solicitações.

O órgão orienta atenção aos prazos e às formas de pagamento, já que compensações bancárias podem variar conforme o horário. O PIX segue como opção de processamento mais rápido.

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