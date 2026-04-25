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Saúde

MS intensifica ações contra chikungunya e reforça atendimento em Dourados

Estado amplia leitos, reforça combate ao mosquito e acelera resposta na saúde diante do aumento de casos na região

25 abril 2026 - 08h47Taynara Menezes
A SES reforça ainda o alerta à população para eliminar possíveis criadouros do mosquito A SES reforça ainda o alerta à população para eliminar possíveis criadouros do mosquito   (Foto: SES)

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), intensificou as ações de enfrentamento à chikungunya, com foco em Dourados, município que concentra o maior número de casos e óbitos da doença no país.

O cenário é de atenção, segundo o boletim epidemiológico mais recente, com aumento expressivo de casos e pressão sobre a rede de saúde. Para reforçar o atendimento, o Estado abriu 15 leitos exclusivos no Hospital Regional de Dourados e implantou um fluxo emergencial de regulação para casos graves.

“Estamos atuando com monitoramento diário, apoio direto aos municípios e ampliação da capacidade de atendimento”, afirmou o secretário de Saúde, Maurício Simões Corrêa. “Nosso objetivo é reduzir a transmissão e garantir o cuidado adequado aos pacientes”, completou.

A vigilância também foi reforçada com monitoramento contínuo pelo COE (Centro de Operações de Emergência) e pela Sala de Situação, além do suporte diagnóstico do Lacen-MS.

Em Dourados, as ações contam com apoio da Força Nacional do SUS. Segundo a secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, a integração tem sido essencial. “Esse trabalho conjunto tem sido fundamental para ampliar a assistência e reorganizar a rede de atendimento”, disse.

No combate ao mosquito Aedes aegypti, as equipes atuam com visitas domiciliares, eliminação de criadouros, aplicação de inseticidas e ações educativas, incluindo áreas indígenas. O trabalho também conta com apoio do Exército e da Defesa Civil estadual na logística e execução das operações.

Como parte da estratégia de prevenção, Mato Grosso do Sul recebeu 20 mil doses de vacina contra chikungunya, dentro de uma ação piloto do Ministério da Saúde, voltada inicialmente para Dourados e Itaporã.

A SES reforça ainda o alerta à população para eliminar possíveis criadouros do mosquito e procurar atendimento médico em caso de sintomas como febre e dores articulares, evitando automedicação.

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