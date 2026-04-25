Sábado tem teatro, rock, música erudita e espetáculo infantil em Campo Grande

Programação reúne humor, tributos musicais e atrações para crianças em diferentes pontos da Capital ao longo do dia

25 abril 2026 - 09h10Taynara Menezes

O sábado em Campo Grande será marcado por uma agenda diversificada, com opções de lazer e cultura espalhadas por diferentes pontos da cidade. A programação inclui espetáculos teatrais, shows musicais e apresentações para o público infantil e adulto. Confiraa programação abaixo: 

 

SÁBADO

Espetáculo “Os Melhores do Mundo Futebol Clube” – A companhia Os Melhores do Mundo apresenta um show inédito inspirado na paixão nacional pelo futebol, com o humor característico do grupo.
Hora: 21h30
Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225
Entrada: a partir de R$ 50

Show de Flauta e Violoncelo com Duo Renato & Angelique – O duo apresenta um recital de música erudita celebrando décadas de trajetória, em sua primeira apresentação na Capital.
Hora: 19h
Local: Estação Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177
Entrada: R$ 60 (unitário) | R$ 100 (duplo)

System Of a Down Cover Brasil – Fãs de metal poderão curtir clássicos da banda System of a Down em um tributo ao vivo com muita energia.
Hora: 19h
Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99
Entrada: a partir de R$ 35 

Só as Melhores do Blues - Clássicos que todo mundo canta junto:Paramore + Linkin Park + The Killers + Evanescence + Coldplay + Green Day + Kings of Leon + RHCP + Nirvana + Blink-182 + e muito mais.  Uma sequência de hinos que marcaram gerações, ao vivo no palco do Blues;
Hora: 20h
Local: Blues Bar
Entrada: Sympla

Espetáculo Infantil “A Ursinha Pelúcia” – Voltado ao público infantil, o Grupo Casa apresenta uma história sensível sobre amizade e descobertas, acompanhando a jornada da ursinha em busca de seu lar.
Hora: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
Entrada: gratuita

DOMINGO 

Espetáculo “Os Melhores do Mundo Futebol Clube” - A consagrada Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, que estrelou o famoso espetáculo “Hermanoteu na Terra de Godah”, traz para Campo Grande um novo show inspirado na maior paixão do brasileiro: o futebol.
Hora: 18h
Local: Teatro Dom Bosco – Av. Mato Grosso, 225
Entrada: a partir de R$ 50

4ª Nossa Feijuca – Ed. Especial Dia de Jorge - Roda de samba com muito pagode, feijoada (tradicional e opção vegana), além de cerveja gelada.
Hora: 12h às 19h
Local: Casa Verde – R. General Bertoldo Kingler, 295
Entrada: R$ 50 lote tradicional / R$ 20 sem feijoada.

 

