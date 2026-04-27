Menu
Menu Busca segunda, 27 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Internacional

Chefs italianos fazem tiramisù de 400 metros para entrar no Guinness Book

Para a realização, foram utilizados 19.000 ovos, 400 quilos de açúcar e 128.000 biscoitos

27 abril 2026 - 12h52Sarah Chaves
Foto: EFE/ Guillermo GarridoFoto: EFE/ Guillermo Garrido  

Um grupo de mais de 100 chefs italianos realizou em Londres, o preparo do mais longo tiramisù da história, medindo 400 metros de comprimento que quebrou o recorde mundial e deve entrar para o Guinness Book.

Para a realização, foram utilizados 19.000 ovos, 400 quilos de açúcar e 128.000 biscoitos, que levou cerca de cinco horas apenas para ser montada.

O volume supera o anterior, um tiramisù de aproximadamente 270 metros feito em 2019 na cidade de Milão, na Itália.

A elaboração do doce exigiu uma logística especial, considerando a quantidade de ingredientes necessários e o espaço requerido para sua montagem.

O tiramisù, sobremesa tradicional italiana que combina biscoitos embebidos em café, creme de mascarpone e cacau em pó, é um dos doces mais populares do mundo. 
 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Encontro aconteceu ontem a noite
Internacional
Homem atira durante jantar de Trump com correspondentes em Washington
Ao lado do Brasil, Senegal persegue protagonismo no Sul Global
Internacional
Ao lado do Brasil, Senegal persegue protagonismo no Sul Global
Tensão entre EUA e Irã trava navegação no Estreito de Ormuz
Internacional
Movimento de navios em Ormuz continua reduzido apesar de trégua
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Internacional
Trump descarta ampliar cessar-fogo e pressiona por acordo com Irã
Cármen Lúcia
Internacional
Carmen Lúcia vota para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação
Telegram é alvo de investigação por conteúdo ilegal envolvendo menores
Internacional
Telegram é alvo de investigação por conteúdo ilegal envolvendo menores
Presidente Lula segue em agenda internacional
Internacional
Lula diz que África do Sul não pode ser vetada do G20
O alerta de tsunami abrange as província de Iwate e partes de Hokkaido e Aomori
Internacional
Japão gera alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,5
Foto: Divulgação/NASA
Internacional
Satélites revelam aumento da luz e áreas no escuro pelo mundo
Lula
Internacional
Lula afirma que mundo não dá direito a Trump ameaçar um país

Mais Lidas

Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais
Acidente aconteceu na Avenida Cônsul Assaf Trad
Polícia
Motociclista morre em colisão frontal com carro em avenida de Campo Grande
Equipes no local
Interior
Homem é encontrado morto em fazenda e suspeita é de ataque de javali em Douradina
Veículos ficaram com a frente destruída
Polícia
Motorista morre em acidente a caminho da casa da mãe em Campo Grande