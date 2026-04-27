Chefs italianos fazem tiramisù de 400 metros para entrar no Guinness Book

Um grupo de mais de 100 chefs italianos realizou em Londres, o preparo do mais longo tiramisù da história, medindo 400 metros de comprimento que quebrou o recorde mundial e deve entrar para o Guinness Book.



Para a realização, foram utilizados 19.000 ovos, 400 quilos de açúcar e 128.000 biscoitos, que levou cerca de cinco horas apenas para ser montada.

O volume supera o anterior, um tiramisù de aproximadamente 270 metros feito em 2019 na cidade de Milão, na Itália.



A elaboração do doce exigiu uma logística especial, considerando a quantidade de ingredientes necessários e o espaço requerido para sua montagem.



O tiramisù, sobremesa tradicional italiana que combina biscoitos embebidos em café, creme de mascarpone e cacau em pó, é um dos doces mais populares do mundo.



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