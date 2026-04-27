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Homem com facão avança contra PM à paisana e morre em confronto em Fátima do Sul

Antes disso, suspeito estava ameaçando moradores e chegou a tentar invadir uma residência de uma senhora

27 abril 2026 - 07h50Vinicius Costa
Local onde ocorreu o confrontoLocal onde ocorreu o confronto   (Washington Lima/Fátima em Dia)

Homem, identificado como Elisberto Santos, morreu em confronto com um policial militar à paisana na noite deste domingo, dia 26, no bairro Cohab, em Fátima do Sul. O indivíduo estava armado com um facão no momento do confronto.

Ele estava ameaçando moradores da região e chegou a tentar invadir uma residência no cruzamento das ruas José da Silva e Ilma Soares. Na tentativa de entrar no imóvel, chegou a danificar a vidraça com os golpes de facão.

Segundo informações do site Fátima em Dia, a moradora da residência pediu socorro e um policial militar que mora na próximo ao local, saiu para verificar a situação, se identificou e chegou a dar voz de parada ao suspeito.

No entanto, resistindo a abordagem, Elisberto avançou em direção ao policial militar com o facão na mão e para se defender, o militar atirou contra o suspeito, atingindo a região do tórax.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local e fizeram os levantamentos de praxe.

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