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Investigado morre em confronto durante operação do Garras em Coxim

Objetivo é desarticular braços de facções criminosas que atuam no norte de Mato Grosso do Sul

27 abril 2026 - 08h55Vinicius Costa    atualizado em 27/04/2026 às 08h57
Garras cumpre vários mandados em Coxim e Rio Verde de Mato GrossoGarras cumpre vários mandados em Coxim e Rio Verde de Mato Grosso   (PC de Souza/Edição MS)

Durante a Operação Leviatã, deflagrada na manhã desta segunda-feira, dia 27, em Coxim, pelo menos um investigado morreu em confronto com equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros).

O suspeito foi identificado preliminarmente como Fabrício Trouch, alvo de um mandado de busca e apreensão. Ele reagiu a tentativa de ação dos policiais e entrou em confronto, sendo atingido e socorrido pelos próprios policiais.

Contudo, segundo o site Coxim Agora, Trouch não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo após dar entrada no Hospital Regional Álvarou Fontoura Silva.

A operação também foi desencadeada na cidade de Rio Verde de Mato Grosso e o objetivo é desarticular braços de facções criminosas - PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) - que atuam no norte de Mato Grosso do Sul.

Ainda conforme os detalhes da operação, cerca de 15 mandados, entre busca e apreensão e prisão, estão sendo cumpridos nas duas cidades. A Polícia Militar, com apoio de um helicóptero, também está colaborando na operação.

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