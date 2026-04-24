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Presidente Lula realiza procedimentos médicos e cancela agenda nesta sexta-feira

Intervenções são feitas em São Paulo, com previsão de alta no mesmo dia

24 abril 2026 - 08h10Sarah Chaves
Presidente LulaPresidente Lula   (Martin Meissner/AFP)

O presidente Lula passa por procedimentos médicos nesta sexta-feira (24), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com a assessoria do Planalto, as intervenções são simples e a previsão é de alta ainda hoje.

Serão realizados dois procedimentos, uma cauterização de queratose na cabeça, condição relacionada ao acúmulo de pele, e uma infiltração no punho para tratar tendinite no polegar direito. As intervenções ocorrem sob acompanhamento do médico Roberto Kalil Filho.

Por conta dos atendimentos, a agenda oficial do presidente foi cancelada ao longo do dia. Segundo a assessoria, não houve necessidade de preparo prévio nem de repouso após os procedimentos.

Lula chegou a São Paulo na noite de quinta-feira (23). Ainda não há confirmação sobre o retorno a Brasília, que pode ocorrer no domingo (26) ou na segunda-feira (27).

A queratose é uma alteração na camada superficial da pele e pode se manifestar em diferentes formas, sendo mais comum em áreas expostas ao sol, como rosto, couro cabeludo e mãos. Já a tendinite é uma inflamação que causa dor e limitação de movimento, geralmente associada a esforço repetitivo.
 

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